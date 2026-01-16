    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    Marktgeflüster

    221 Aufrufe 221 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Trump kippt Hassett als Fed-Favoriten - Gefahr für Goldpreis?

    Denn Hassett gilt als Erfüllungsgehilfe von Trump, der erklärtermaßen die Zinsen deutlich senken will.

    Mit einem Satz hat Donald Trump Kevin Hassett als Favorit auf den Chefposten der US-Notenbank Fed gekippt - eine Gefahr für den Goldpreis? Denn Hassett gilt als Erfüllungsgehilfe von Trump, der erklärtermaßen die Zinsen deutlich senken will. Als Trump diese Bemerkung machte - er brauche Hassett dringender als Wirtschaftsberater - sackte der Goldpreis in wenigen Minuten um 80 Dollar ab, konnte sich dann aber wieder etwas erholen. Favorit auf den Fed-Chefposten ist nun Kevin Warsh - aber da könnte es noch zwei andere überraschende Kandidaten geben! Am Montag Feiertag in den USA - wir geht die Wall Street ins Wochenende angesichts des nach wie vor bestehenden Risiko einer US-Attacke auf den Iran?

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.891,18€
    Basispreis
    25,74
    Ask
    × 9,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.664,02€
    Basispreis
    26,59
    Ask
    × 9,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    2. Branchenrotation an der Wall Street – Blick auf die Hintergründe

     

    Das Video "Trump kippt Hassett als Fed-Favoriten - Gefahr für Goldpreis?" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Trump kippt Hassett als Fed-Favoriten - Gefahr für Goldpreis? Mit einem Satz hat Donald Trump Kevin Hassett als Favorit auf den Chefposten der US-Notenbank Fed gekippt - eine Gefahr für den Goldpreis?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     