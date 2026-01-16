Marktgeflüster
Trump kippt Hassett als Fed-Favoriten - Gefahr für Goldpreis?
Denn Hassett gilt als Erfüllungsgehilfe von Trump, der erklärtermaßen die Zinsen deutlich senken will.
Mit einem Satz hat Donald Trump Kevin Hassett als Favorit auf den Chefposten der US-Notenbank Fed gekippt - eine Gefahr für den Goldpreis? Denn Hassett gilt als Erfüllungsgehilfe von Trump, der erklärtermaßen die Zinsen deutlich senken will. Als Trump diese Bemerkung machte - er brauche Hassett dringender als Wirtschaftsberater - sackte der Goldpreis in wenigen Minuten um 80 Dollar ab, konnte sich dann aber wieder etwas erholen. Favorit auf den Fed-Chefposten ist nun Kevin Warsh - aber da könnte es noch zwei andere überraschende Kandidaten geben! Am Montag Feiertag in den USA - wir geht die Wall Street ins Wochenende angesichts des nach wie vor bestehenden Risiko einer US-Attacke auf den Iran?
