Trump kippt Hassett als Fed-Favoriten - Gefahr für Goldpreis?

Mit einem Satz hat Donald Trump Kevin Hassett als Favorit auf den Chefposten der US-Notenbank Fed gekippt - eine Gefahr für den Goldpreis? Denn Hassett gilt als Erfüllungsgehilfe von Trump, der erklärtermaßen die Zinsen deutlich senken will. Als Trump diese Bemerkung machte - er brauche Hassett dringender als Wirtschaftsberater - sackte der Goldpreis in wenigen Minuten um 80 Dollar ab, konnte sich dann aber wieder etwas erholen. Favorit auf den Fed-Chefposten ist nun Kevin Warsh - aber da könnte es noch zwei andere überraschende Kandidaten geben! Am Montag Feiertag in den USA - wir geht die Wall Street ins Wochenende angesichts des nach wie vor bestehenden Risiko einer US-Attacke auf den Iran?

