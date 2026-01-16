    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsK+S AktievorwärtsNachrichten zu K+S

    K+S Aktie mit Kursrutsch - - 16.01.2026

    Am 16.01.2026 ist die K+S Aktie, bisher, um -3,93 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der K+S Aktie.

    Foto: Michael Matthey - dpa

    K+S ist ein führender Anbieter von Kali- und Magnesiumprodukten, mit starker Marktstellung in Europa und Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind Nutrien, Mosaic und Uralkali. K+S punktet mit einer breiten Produktpalette und nachhaltigen Produktionsmethoden.

    K+S Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 16.01.2026

    Mit einer Performance von -3,93 % musste die K+S Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,66 %, geht es heute bei der K+S Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Obwohl die K+S Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +18,26 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die K+S Aktie damit um +9,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,85 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die K+S um +9,66 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

    K+S Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,49 %
    1 Monat +14,85 %
    3 Monate +18,26 %
    1 Jahr +18,95 %

    Informationen zur K+S Aktie

    Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,36 Mrd.EUR € wert.

    Nebenwerte zünden, Tech schwächelt: So laufen DAX, MDAX, SDAX & Wall Street


    Europas Börsen legen überwiegend zu, Nebenwerte glänzen, Tech schwächelt. In den USA herrscht ruhiger Handel mit leichten Gewinnen – ein Tag der kleinen, aber spannenden Bewegungen.

    K+S Aktie jetzt kaufen?


    Ob die K+S Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur K+S Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    K+S

    -2,99 %
    +9,70 %
    +15,00 %
    +19,27 %
    +18,57 %
    -34,32 %
    +41,10 %
    -34,01 %
    +699,04 %
    ISIN:DE000KSAG888WKN:KSAG88



