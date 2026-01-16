Börsen Update USA - 16.01. - S&P 500 stark +0,08 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:49) bei 49.451,08 PKT und steigt um +0,03 %.

Top-Werte: American Express +3,20 %, Honeywell International +2,50 %, IBM +2,42 %, JPMorgan Chase +1,82 %, Microsoft +1,31 %

Flop-Werte: Walt Disney -1,57 %, Unitedhealth Group -1,56 %, Salesforce -1,54 %, Merck & Co -1,31 %, Verizon Communications -1,03 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:50) bei 25.562,84 PKT und steigt um +0,05 %.

Top-Werte: Micron Technology +5,20 %, CoStar Group +3,00 %, Honeywell International +2,50 %, Applied Materials +2,39 %, Gilead Sciences +2,25 %

Flop-Werte: Constellation Energy -11,12 %, Atlassian Registered (A) -6,62 %, AppLovin Registered (A) -5,42 %, Charter Communications Registered (A) -3,36 %, Palantir -3,24 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:51) bei 6.950,02 PKT und steigt um +0,08 %.

Top-Werte: Super Micro Computer +8,82 %, GE Vernova +5,41 %, Micron Technology +5,20 %, Qnity Electronics +5,14 %, Synchrony Financial +5,00 %

Flop-Werte: Constellation Energy -11,12 %, Vistra -8,10 %, Aptiv Swiss Holdings Limited Registered -5,61 %, AppLovin Registered (A) -5,42 %, West Pharmaceutical Services -5,38 %