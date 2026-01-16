Börsen Update
Börsen Update USA - 16.01. - S&P 500 stark +0,08 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:49) bei 49.451,08 PKT und steigt um +0,03 %.
Top-Werte: American Express +3,20 %, Honeywell International +2,50 %, IBM +2,42 %, JPMorgan Chase +1,82 %, Microsoft +1,31 %
Flop-Werte: Walt Disney -1,57 %, Unitedhealth Group -1,56 %, Salesforce -1,54 %, Merck & Co -1,31 %, Verizon Communications -1,03 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:50) bei 25.562,84 PKT und steigt um +0,05 %.
Top-Werte: Micron Technology +5,20 %, CoStar Group +3,00 %, Honeywell International +2,50 %, Applied Materials +2,39 %, Gilead Sciences +2,25 %
Flop-Werte: Constellation Energy -11,12 %, Atlassian Registered (A) -6,62 %, AppLovin Registered (A) -5,42 %, Charter Communications Registered (A) -3,36 %, Palantir -3,24 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:51) bei 6.950,02 PKT und steigt um +0,08 %.
Top-Werte: Super Micro Computer +8,82 %, GE Vernova +5,41 %, Micron Technology +5,20 %, Qnity Electronics +5,14 %, Synchrony Financial +5,00 %
Flop-Werte: Constellation Energy -11,12 %, Vistra -8,10 %, Aptiv Swiss Holdings Limited Registered -5,61 %, AppLovin Registered (A) -5,42 %, West Pharmaceutical Services -5,38 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.