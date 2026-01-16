    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmerican Express AktievorwärtsNachrichten zu American Express

    American Express Aktie steigt um +2,87 % - 16.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die American Express Aktie bisher um +2,87 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der American Express Aktie.

    Foto: Jerome - stock.adobe.com

    American Express ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich durch Premium-Kreditkarten und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Hauptkonkurrenten sind Visa und Mastercard. Einzigartig sind exklusive Mitgliedervorteile und starke Kundenbindung.

    American Express Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 16.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die American Express Aktie. Mit einer Performance von +2,87 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,24 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der American Express Aktie. Nach einem Plus von +0,24 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 316,28. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in American Express investiert war, konnte einen Gewinn von +8,51 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die American Express Aktie damit um -6,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,38 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von American Express -2,88 % verloren.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

    American Express Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,66 %
    1 Monat -5,38 %
    3 Monate +8,51 %
    1 Jahr +1,49 %

    Informationen zur American Express Aktie

    Es gibt 689 Mio. American Express Aktien. Damit ist das Unternehmen 218,47 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 16.01. - S&P 500 stark +0,08 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Nebenwerte zünden, Tech schwächelt: So laufen DAX, MDAX, SDAX & Wall Street


    Europas Börsen legen überwiegend zu, Nebenwerte glänzen, Tech schwächelt. In den USA herrscht ruhiger Handel mit leichten Gewinnen – ein Tag der kleinen, aber spannenden Bewegungen.

    Börsenstart USA - 16.01. - Dow Jones schwach -0,21 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    American Express Aktie jetzt kaufen?


    Ob die American Express Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur American Express Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    American Express

    +2,42 %
    -6,95 %
    -5,71 %
    +7,89 %
    +1,34 %
    +111,09 %
    +204,36 %
    +432,79 %
    +9.666,25 %
    ISIN:US0258161092WKN:850226



