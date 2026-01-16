Selenskyj warnt vor neuen massiven russischen Luftangriffen

KIEW (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund einer Kältewelle und massiven Problemen bei der Energieversorgung hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor neuen massiven russischen Luftangriffen gewarnt. "Bitte beachtet die Luftalarme", sagte der Staatschef in seiner abendlichen Videobotschaft.

Zugleich kritisierte er die westlichen Verbündeten. "Wir reden ehrlich mit den Partnern über die notwendigen Raketen für die Flugabwehr und Flugabwehrsysteme. Die Lieferungen reichen nicht aus", betonte Selenskyj. Kiew dränge die Partnerstaaten zu einer Beschleunigung des Lieferprozesses.