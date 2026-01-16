    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Von der Leyen würdigt Brasiliens Einfluss beim Mercosur-Deal

    Für Sie zusammengefasst
    • Brasilien zentral für EU-Mercosur-Freihandelsabkommen.
    • Abkommen als Errungenschaft nach 25 Jahren Verhandlungen.
    • Neue Freihandelszone stärkt Handel und Arbeitsplätze.
    Von der Leyen würdigt Brasiliens Einfluss beim Mercosur-Deal
    Foto: Siarhei - 356130783

    RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Brasiliens Rolle beim Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur ausdrücklich hervorgehoben. Das Abkommen sei die Errungenschaft "einer ganzen Generation", an der zahlreiche Verhandlungsführer und ihre Staats- und Regierungschefs mehr als 25 Jahre gearbeitet hätten, sagte von der Leyen bei einer gemeinsamen Erklärung mit Brasiliens Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva in Rio de Janeiro.

    "Aber die politische Führung, das persönliche Engagement und die Leidenschaft, die Sie in den vergangenen Wochen und Monaten gezeigt haben, sind wirklich enorm", sagte sie an Lula gerichtet. Das Abkommen sende die Botschaft, dass EU und Mercosur gemeinsam einen großen Markt schafften, von dem beide Seiten durch neue Arbeitsplätze profitieren sollten.

    Lula bei Vertragsunterzeichnung in Paraguay nicht dabei

    An der Vertragsunterzeichnung am Samstag in der paraguayischen Hauptstadt Asunción nehmen von der Leyen, Ratspräsident António Costa, Argentiniens Präsident Javier Milei, Paraguays Staatschef Santiago Peña und der uruguayische Präsident Yamandú Orsi teil. Lula will nicht nach Asunción reisen und wird durch Außenminister Mauro Vieira vertreten.

    Die brasilianische Regierung misst dem Treffen in Rio de Janeiro größere politische Bedeutung bei als der formellen Zeremonie zur Unterzeichnung des Abkommens in Asunción. Ziel sei es, die politische Bekanntgabe des Vertrags auf brasilianischem Boden zu verankern und Brasiliens Rolle als zentralen Verhandlungspartner hervorzuheben.

    Die neue Freihandelszone mit mehr als 700 Millionen Einwohnern und einer gemeinsamen Wirtschaftsleitung von rund 22 Billionen US-Dollar wird eine der größten weltweit sein. Durch den Abbau von Handelsbarrieren und Zöllen soll der Austausch von Waren und Dienstleistungen zwischen der EU und dem Mercosur angekurbelt werden. Damit ist die neue Freihandelszone auch ein Zeichen gegen die protektionistische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump./ppz/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Von der Leyen würdigt Brasiliens Einfluss beim Mercosur-Deal EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Brasiliens Rolle beim Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur ausdrücklich hervorgehoben. Das Abkommen sei die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     