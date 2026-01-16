Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 16.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.01.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
American Express
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 1
Performance 1M: -5,38 %
IBM
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 2
Performance 1M: -2,01 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 3
Performance 1M: +1,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Unitedhealth Group
Das Anleger-Sentiment zu UnitedHealth Group im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie zeigt eine positive Kursentwicklung (+0,61% auf 348,95 $) und wird von Analysten für 2026 empfohlen. Allerdings gibt es Unsicherheiten durch politische Faktoren, insbesondere im Zusammenhang mit Obamacare-Subventionen und Donald Trump, die das Sentiment belasten könnten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Unitedhealth Group eingestellt.
Honeywell International
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 4
Performance 1M: +13,46 %
Salesforce
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 5
Performance 1M: -9,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Salesforce im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie fiel kürzlich um 7% auf 222 USD, ein 52-Wochen-Tief, was Sorgen über die Konkurrenz durch KI-Partner aufwarf. Einige Investoren sehen jedoch die günstige Bewertung als Kaufgelegenheit und betonen die langfristige Stabilität des Unternehmens. Zudem gab es Insiderkäufe, die als positives Signal gewertet werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salesforce eingestellt.
