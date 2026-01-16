Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 16.01.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.01.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Constellation Energy
Tagesperformance: -10,11 %
Platz 1
Performance 1M: -14,35 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -7,75 %
Platz 2
Performance 1M: -23,64 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -6,40 %
Platz 3
Performance 1M: -15,95 %
Micron Technology
Tagesperformance: +6,07 %
Platz 4
Performance 1M: +54,48 %
Palantir
Tagesperformance: -3,49 %
Platz 5
Performance 1M: -3,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Anleger halten trotz stagnierender Kurse an ihren Positionen fest, da sie Stabilität schätzen. Die hohe Bewertung wird kritisch betrachtet, wobei ein langsames Wachstum in einem Seitwärtstrend als positiv angesehen wird. Insgesamt zeigt der Kurs seit Mitte September keine nennenswerte Veränderung, was Unsicherheit signalisiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 6
Performance 1M: -9,19 %
Workday (A)
Tagesperformance: -3,27 %
Platz 7
Performance 1M: -12,06 %
Broadcom
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 8
Performance 1M: +2,58 %
Intel
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 9
Performance 1M: +31,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Anleger freuen sich über die Kursgewinne der letzten Tage, vermissen jedoch klare Nachrichten als Erklärung. Die intensive Arbeit an neuen Chips wird positiv bewertet, während die volatile Kursentwicklung und unterschiedliche KGV-Angaben Unsicherheiten zeigen. Insgesamt herrscht Optimismus über die zukünftige Geschäftsentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
Insmed
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 10
Performance 1M: -18,21 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 11
Performance 1M: -4,99 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 12
Performance 1M: -0,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu The Kraft Heinz Company im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Es gibt Bedenken aufgrund von Abstufungen im Nahrungsmittelsegment und Rückschlägen für Aktionäre. Die Analyse zeigt, dass seit dem Zusammenschluss signifikante Verluste entstanden sind. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war ebenfalls negativ, was das Sentiment weiter belastet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber The Kraft Heinz Company eingestellt.
CoStar Group
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 13
Performance 1M: +0,94 %
Adobe
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 14
Performance 1M: -14,56 %
Applied Materials
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 15
Performance 1M: +24,21 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 16
Performance 1M: +2,43 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 17
Performance 1M: +1,02 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 18
Performance 1M: -3,13 %
Honeywell International
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 19
Performance 1M: +13,46 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 20
Performance 1M: +27,84 %
Synopsys
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 21
Performance 1M: +12,54 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 22
Performance 1M: +11,45 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 23
Performance 1M: +17,83 %
