Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 16.01.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.01.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Super Micro Computer
Tagesperformance: +11,00 %
Platz 1
Performance 1M: +6,74 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -10,08 %
Platz 2
Performance 1M: -14,35 %
Vistra
Tagesperformance: -8,01 %
Platz 3
Performance 1M: +12,51 %
West Pharmaceutical Services
Tagesperformance: -6,52 %
Platz 4
Performance 1M: -2,94 %
Albemarle
Tagesperformance: -6,40 %
Platz 5
Performance 1M: +32,29 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -6,37 %
Platz 6
Performance 1M: -15,95 %
Micron Technology
Tagesperformance: +6,27 %
Platz 7
Performance 1M: +54,48 %
State Street
Tagesperformance: -5,78 %
Platz 8
Performance 1M: +9,21 %
Aptiv Swiss Holdings Limited Registered
Tagesperformance: -5,61 %
Platz 9
Performance 1M: +7,55 %
GE Vernova
Tagesperformance: +5,59 %
Platz 10
Performance 1M: -3,23 %
Trimble
Tagesperformance: -5,46 %
Platz 11
Performance 1M: -8,49 %
The Mosaic
Tagesperformance: -4,60 %
Platz 12
Performance 1M: +12,69 %
NRG Energy
Tagesperformance: -4,43 %
Platz 13
Performance 1M: +0,52 %
Moderna
Tagesperformance: +4,41 %
Platz 14
Performance 1M: +44,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist verhalten, da die Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen negativ war. Anleger sind besorgt über die hohe Short-Quote von 57% und die Kursreaktion. Positives Potenzial wird jedoch durch Analystenprognosen und bevorstehende Pipeline-Daten gesehen. Rechtliche Risiken werden als eingepreist betrachtet, während operative Fortschritte als entscheidend für die Kursentwicklung angesehen werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
Quanta Services
Tagesperformance: +4,33 %
Platz 15
Performance 1M: +12,39 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: +4,33 %
Platz 16
Performance 1M: +32,58 %
NetApp
Tagesperformance: -4,28 %
Platz 17
Performance 1M: -2,95 %
Synchrony Financial
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 18
Performance 1M: -5,14 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: -4,04 %
Platz 19
Performance 1M: +8,37 %
Humana
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 20
Performance 1M: +5,71 %
Prudential Financial
Tagesperformance: -3,97 %
Platz 21
Performance 1M: +0,54 %
Iron Mountain
Tagesperformance: +3,92 %
Platz 22
Performance 1M: +18,93 %
Agilent Technologies
Tagesperformance: -3,84 %
Platz 23
Performance 1M: +5,29 %
PNC Financial Services Group
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 24
Performance 1M: +8,91 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: -3,75 %
Platz 25
Performance 1M: -14,93 %
HCA Healthcare
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 26
Performance 1M: +3,55 %
D.R. Horton
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 27
Performance 1M: +5,57 %
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 28
Performance 1M: -8,55 %
Workday (A)
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 29
Performance 1M: -12,06 %
PPL
Tagesperformance: +3,30 %
Platz 30
Performance 1M: +9,41 %
Broadcom
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 31
Performance 1M: +2,58 %
Eaton
Tagesperformance: +2,92 %
Platz 32
Performance 1M: +6,74 %
Emcor Group
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 33
Performance 1M: +15,64 %
CME Group Registered (A)
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 34
Performance 1M: +4,00 %
L3Harris Technologies
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 35
Performance 1M: +20,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu L3Harris Technologies
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu L3Harris Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einer negativen Kursentwicklung von -% in den letzten 14 Tagen nehmen Anleger kurzfristige Gewinne mit, während die Skepsis über die Kursstabilität wächst. Positive Nachrichten über neue Produktionsverträge könnten jedoch als Grundlage für zukünftige Kurssteigerungen dienen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber L3Harris Technologies eingestellt.
Comfort Systems USA
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 36
Performance 1M: +19,71 %
J.B.Hunt Transport Services
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 37
Performance 1M: +7,43 %
Invitation Homes
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 38
Performance 1M: +1,75 %
American Express
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 39
Performance 1M: -5,38 %
Regency Centers
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 40
Performance 1M: +6,01 %
