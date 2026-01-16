    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce

    Besonders beachtet!

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Salesforce - Aktie im Anlegerfokus - 16.01.2026

    Am 16.01.2026 ist die Salesforce Aktie, bisher, um -2,73 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.

    Besonders beachtet! - Salesforce - Aktie im Anlegerfokus - 16.01.2026
    Foto: Salesforce, inc

    Salesforce ist ein führendes CRM-Unternehmen, das Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen unterstützt. Hauptprodukte sind Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Es ist Marktführer im CRM-Bereich. Wichtige Konkurrenten sind Microsoft Dynamics, Oracle und SAP. Salesforce überzeugt durch eine umfassende Cloud-Plattform und starke Partnernetzwerke.

    Salesforce aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.01.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Salesforce Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,73 % im Minus. Der Kursrückgang der Salesforce Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,88 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,73 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    53.782,58€
    Basispreis
    38,21
    Ask
    × 12,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    44.945,85€
    Basispreis
    38,17
    Ask
    × 12,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Salesforce Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -4,43 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,80 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -13,95 % verloren.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

    Salesforce Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,88 %
    1 Monat -9,80 %
    3 Monate -4,43 %
    1 Jahr -35,45 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salesforce Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Salesforce-Aktie, die kürzlich um 7% gefallen ist und ein 52-Wochen-Tief von ca. 222 USD erreicht hat. Die Sorgen über eine mögliche Disruption durch KI-Partner wie Anthropic und die damit verbundene Erosion des Geschäftsmodells stehen im Vordergrund. Dennoch gibt es auch Stimmen, die die Aktie als unterbewertet ansehen, während Insiderkäufe als positives Signal gewertet werden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salesforce eingestellt.

    Zur Salesforce Diskussion

    Informationen zur Salesforce Aktie

    Es gibt 937 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 183,65 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 16.01.2026


    Top- und Flop-Aktien am 16.01.2026 im Dow Jones.

    Börsen Update USA - 16.01. - S&P 500 stark +0,08 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Nebenwerte zünden, Tech schwächelt: So laufen DAX, MDAX, SDAX & Wall Street


    Europas Börsen legen überwiegend zu, Nebenwerte glänzen, Tech schwächelt. In den USA herrscht ruhiger Handel mit leichten Gewinnen – ein Tag der kleinen, aber spannenden Bewegungen.

    Salesforce Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salesforce

    -2,61 %
    -12,88 %
    -9,80 %
    -4,43 %
    -35,45 %
    +46,21 %
    +14,32 %
    +210,61 %
    +1.424,90 %
    ISIN:US79466L3024WKN:A0B87V



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Salesforce - Aktie im Anlegerfokus - 16.01.2026 Am 16.01.2026 ist die Salesforce Aktie, bisher, um -2,73 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     