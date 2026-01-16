Salesforce - Aktie im Anlegerfokus - 16.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die Salesforce Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,73 % im Minus. Der Kursrückgang der Salesforce Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,88 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,73 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Salesforce ist ein führendes CRM-Unternehmen, das Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen unterstützt. Hauptprodukte sind Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Es ist Marktführer im CRM-Bereich. Wichtige Konkurrenten sind Microsoft Dynamics, Oracle und SAP. Salesforce überzeugt durch eine umfassende Cloud-Plattform und starke Partnernetzwerke.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Salesforce Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -4,43 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,80 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -13,95 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

Salesforce Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,88 % 1 Monat -9,80 % 3 Monate -4,43 % 1 Jahr -35,45 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salesforce Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Salesforce-Aktie, die kürzlich um 7% gefallen ist und ein 52-Wochen-Tief von ca. 222 USD erreicht hat. Die Sorgen über eine mögliche Disruption durch KI-Partner wie Anthropic und die damit verbundene Erosion des Geschäftsmodells stehen im Vordergrund. Dennoch gibt es auch Stimmen, die die Aktie als unterbewertet ansehen, während Insiderkäufe als positives Signal gewertet werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salesforce eingestellt.

Informationen zur Salesforce Aktie

Es gibt 937 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 183,65 Mrd.EUR € wert.

Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.