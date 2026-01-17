    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPlaid Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Plaid Technologies
    Plaid entwickelt seine Plattform für mit Graphen verstärkten Bohrlochzement mit neu entwickelter, vorformulierter Additivtechnologie weiter

    Vancouver, British Columbia 16. Januar 2026 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FWB: 5QX0) („Plaid“ oder das „Unternehmen“) gibt den Abschluss und die interne Validierung einer wesentlichen Weiterentwicklung seines Zementanreicherungsverfahrens bekannt, die einen wichtigen Fortschritt in der Weiterentwicklung und Skalierbarkeit seiner mit Graphen verstärkten Bohrlochzement-Plattform darstellt.

     

    Das Unternehmen hat ein mit Graphen verstärkten Zusatzstoff für Zement entwickelt, das die Graphen-Schichttechnologie von Plaid direkt in die Zementmischung integriert und es ermöglicht, den angereicherten Zement in gleicher Weise zu handhaben, zu transportieren und zu mischen wie herkömmliche Zementzusatzstoffe. Infolge dieser Weiterentwicklung hat Plaid unverzüglich damit begonnen, von seinem bisherigen mechanischen Modifikationssystem auf diesen vereinfachten, sofort mischbaren Ansatz umzusteigen.

     

    Diese Innovation stellt eine deutliche Verbesserung in Bezug auf betriebliche Vereinfachung, Effizienz und Skalierbarkeit dar. Durch die Auslegung des vorformulierten Zusatzstoffs auf gängige Gewichtseinheiten, Lagerpraktiken und Handhabungsverfahren, die bereits an Öl- und Gasbohrstellen eingesetzt werden, hat das Unternehmen mehrere Hürden aus dem Weg geräumt, die eine groß angelegte Einführung potenziell eingeschränkt haben. Der neue Ansatz macht spezielle mechanische Ausrüstung, zusätzlichen Strombedarf sowie die bisher mit der mechanischen Zementmodifikation verbundene Einrichtung und Verwaltung vor Ort überflüssig, sodass die Technologie ohne zusätzlichen Betriebsaufwand viel schneller auf mehrere Standorte und Betreiber ausgeweitet werden kann.

     

    Der vorformulierte Zusatzstoff wird vor der Auslieferung unter professionell überwachten Bedingungen hergestellt, was eine strengere Kontrolle der Inhaltstoffe und eine größere Konsistenz ermöglicht, als dies durch mechanische Modifikation in variablen Feldumgebungen erreicht werden kann. Dieses zentralisierte Produktionsmodell unterstützt eine wiederholbare Leistung in großem Maßstab, trägt zur Verringerung von Schwankungen bei und erhöht die Zuverlässigkeit bei Bohrlochstilllegungen, bei denen langfristige Integrität von entscheidender Bedeutung ist.

