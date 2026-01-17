The FUTR Corporation beruft Technologieinvestor G. Scott Paterson in das Board of Directors und ernennt ihn zum Chairman of the Board

Toronto, Ontario – 16. Januar 2026 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC) (OTCQB: FTRCF) (FWB: QA20) (WKN: A4165Y) (ISIN: CA3609521057) („FUTR“ oder das „Unternehmen“), der Entwickler der FUTR Agent App, mit der Nutzer ihre persönlichen Daten speichern, verwalten, abrufen und monetarisieren sowie Zahlungen in Echtzeit vornehmen können, gab heute die Ernennung von G. Scott Paterson zum Chairman seines Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt.

„Scott bringt außergewöhnliche Erfahrung im Bereich börsennotierte Unternehmen zu The FUTR Corporation, verbunden mit einer beispiellosen Expertise in den Kapitalmärkten im Technologiesektor sowie einem makellosen Ruf in den Bereichen Strategie, Geschäftsentwicklung, Finanzmanagement und Corporate Governance“, sagte Michael Hilmer, Vice Chairman von FUTR.

Herr Paterson konzipierte FutureVault und leitete die Konzeption und Inkubation von FUTR als Geschäftsbereich von FutureVault, bevor FUTR im Frühjahr 2025 an die Börse ging. Kürzlich legte er eine Beteiligung von über 10 % an The FUTR Corporation offen, was seine langfristige Ausrichtung an den Interessen des Unternehmens und seiner Stakeholder widerspiegelt. Zuvor war er als Vice Chairman der Toronto Stock Exchange (TSX) sowie als Chairman der TSX Venture Exchange tätig.

Derzeit ist er als Executive Chairman von FutureVault Inc. sowie als Chairman von QYOU Media Inc. (TSXV: QYOU) tätig. Herr Paterson saß zuvor 21 Jahre im Board von Lionsgate Entertainment (NYSE: LION) und war unter anderem Chair des Prüfungs- und Risikoausschusses. Er ist weiterhin innerhalb des Lionsgate-Konzerns als Mitglied des Board of Directors von Entertainment One Canada Ltd. tätig. Im Laufe seiner Karriere war er Mitglied der Board of Directors verschiedener börsennotierter Unternehmen, die an den Börsen NYSE, TSX, TSXV, AIM (UK) und CBOE gelistet sind.

„Die Monetarisierung von Verbraucherdaten hat für Unternehmen wie Google und Meta Bewertungen in Billionenhöhe geschaffen“, sagte Paterson. „Auch wenn diese Plattformen ihren Nutzern einen erheblichen Mehrwert bieten, sind die Nutzer nicht an den wirtschaftlichen Erträgen dieser Wertschöpfung beteiligt. Eins der grundlegenden Prinzipien der FUTR Agent App ist, dass Verbraucher direkt an der Monetarisierung ihrer persönlichen Informationen teilhaben sollten – und unsere App macht dies möglich.“