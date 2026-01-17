Der Ministerpräsident von Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath, stellt das Buch der Hinduja-Stiftung über antike nordindische Münzen vor

Die Publikation dokumentiert über 850 nordindische Münzen von 300 v. Chr. bis 300 n. Chr. und ist die erste illustrierte Studie Indiens. Das von dem Historiker Devendra Handa verfasste Buch untersucht postmaurische Münzen aus Zentren wie Mathura, Kannauj, Panchal und Kaushambi im gesamten Ganga-Yamuna-Doab und Teilen von Uttarakhand, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh und Rajasthan.

MUMBAI, Indien, 17. Januar 2026 /PRNewswire/ -- 'Early North India and Its Coinage', ein Buch, das von der Hinduja Foundation, dem philanthropischen Zweig der 110-jährigen Hinduja Group, herausgegeben wurde, wurde vom Chief Minister von Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath, in Anwesenheit von Shri Jaiveer Singh, Minister für Tourismus und Kultur, Mr. Prakash P. Hinduja, Treuhänder der Hinduja-Stiftung, und Ashok P. Hinduja, Vorsitzender der Hinduja-Stiftung.

Shri Yogi Adityanath, Ministerpräsident von Uttar Pradesh, bemerkte, „Das Verständnis und die Bewahrung der Geschichte ist eine nationale Verantwortung, und ich empfehle der Hinduja-Stiftung diese bemerkenswerte Initiative. Das Buch beleuchtet das wirtschaftliche, kulturelle und politische Gefüge des frühen Nordindiens und unterstreicht die Bedeutung der Bewahrung des historischen Erbes der Region für künftige Generationen. Dieses Buch ist nicht nur eine Chronik des indischen Erbes, sondern unterstreicht auch die bleibenden Beiträge unserer Zivilisation zur Weltgeschichte, was es zu einer unschätzbaren Quelle macht."

Ashok P. Hinduja, Vorsitzender der Hinduja Foundation, , sagte: „Ich danke Shri Yogi Adityanath ji für die Enthüllung dieses Bandes und die Unterstützung der öffentlichen Ausstellung dieser Münzen im Museum in Lucknow. Historische Übergriffe von außen führten zum Verlust wertvoller Artefakte und Aufzeichnungen. Mit einer 110-jährigen Geschichte, die in Indien verwurzelt ist, sieht sich die Hinduja-Gruppe als Bewahrer des kulturellen und zivilisatorischen Erbes des Landes und bleibt der Bewahrung des indischen Erbes durch dieses Buch und die numismatische Sammlung der Stiftung verpflichtet".

Das Buch zeigt Münzformen, Metalle und Symbole, die Götter, Tempel und frühe Bilder von Kārttikeya, Śiva und Lakṣmī darstellen und Einblicke in Handel, Macht und Religion bieten.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2863491/HINDUJA_GROUP_Book_Launch.jpg

