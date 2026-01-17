Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 03/26
Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
Bayer
Performance KW 03/26: +12,10 %
DAX Top 1
Siemens Energy
Performance KW 03/26: +9,25 %
DAX Top 2
RWE
Performance KW 03/26: +7,77 %
DAX Top 3
Symrise
Performance KW 03/26: +7,36 %
DAX Top 4
Daimler Truck Holding
Performance KW 03/26: +5,61 %
DAX Top 5
Porsche Holding SE
Performance KW 03/26: -3,31 %
DAX Flop 1
SAP
Performance KW 03/26: -3,48 %
DAX Flop 2
Deutsche Telekom
Performance KW 03/26: -4,28 %
DAX Flop 3
Continental
Performance KW 03/26: -4,89 %
DAX Flop 4
Fresenius Medical Care
Performance KW 03/26: -5,72 %
DAX Flop 5
Draegerwerk
Performance KW 03/26: +21,54 %
TecDAX Top 1
SUESS MicroTec
Performance KW 03/26: +14,25 %
TecDAX Top 2
SILTRONIC AG
Performance KW 03/26: +7,94 %
TecDAX Top 3
Jenoptik
Performance KW 03/26: +6,77 %
TecDAX Top 4
HENSOLDT
Performance KW 03/26: +6,71 %
TecDAX Top 5
Carl Zeiss Meditec
Performance KW 03/26: -6,24 %
TecDAX Flop 1
Ottobock
Performance KW 03/26: -7,06 %
TecDAX Flop 2
Nemetschek
Performance KW 03/26: -9,80 %
TecDAX Flop 3
SMA Solar Technology
Performance KW 03/26: -11,72 %
TecDAX Flop 4
ATOSS Software
Performance KW 03/26: -13,16 %
TecDAX Flop 5
Johnson & Johnson
Performance KW 03/26: +6,48 %
Dow Jones Top 1
Honeywell International
Performance KW 03/26: +5,99 %
Dow Jones Top 2
Boeing
Performance KW 03/26: +5,64 %
Dow Jones Top 3
Caterpillar
Performance KW 03/26: +5,25 %
Dow Jones Top 4
Walmart
Performance KW 03/26: +3,75 %
Dow Jones Top 5
Unitedhealth Group
Performance KW 03/26: -3,05 %
Dow Jones Flop 1
JPMorgan Chase
Performance KW 03/26: -3,05 %
Dow Jones Flop 2
Travelers Companies
Performance KW 03/26: -4,22 %
Dow Jones Flop 3
Visa (A)
Performance KW 03/26: -4,22 %
Dow Jones Flop 4
Salesforce
Performance KW 03/26: -12,31 %
Dow Jones Flop 5
Advanced Micro Devices
Performance KW 03/26: +15,37 %
US Tech 100 Top 1
KLA Corporation
Performance KW 03/26: +13,67 %
US Tech 100 Top 2
Western Digital
Performance KW 03/26: +13,13 %
US Tech 100 Top 3
CoStar Group
Performance KW 03/26: +11,71 %
US Tech 100 Top 4
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Performance KW 03/26: +10,26 %
US Tech 100 Top 5
Adobe
Performance KW 03/26: -10,81 %
US Tech 100 Flop 1
AppLovin Registered (A)
Performance KW 03/26: -10,84 %
US Tech 100 Flop 2
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Performance KW 03/26: -12,10 %
US Tech 100 Flop 3
Intuit
Performance KW 03/26: -15,49 %
US Tech 100 Flop 4
Atlassian Registered (A)
Performance KW 03/26: -18,48 %
US Tech 100 Flop 5
Bayer
Performance KW 03/26: +12,10 %
E-Stoxx 50 Top 1
ASML Holding
Performance KW 03/26: +12,07 %
E-Stoxx 50 Top 2
Siemens Energy
Performance KW 03/26: +9,25 %
E-Stoxx 50 Top 3
Anheuser-Busch InBev
Performance KW 03/26: +6,58 %
E-Stoxx 50 Top 4
TotalEnergies
Performance KW 03/26: +4,98 %
E-Stoxx 50 Top 5
Mercedes-Benz Group
Performance KW 03/26: -2,82 %
E-Stoxx 50 Flop 1
SAP
Performance KW 03/26: -3,48 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Deutsche Telekom
Performance KW 03/26: -4,28 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Vinci
Performance KW 03/26: -6,02 %
E-Stoxx 50 Flop 4
Ferrari
Performance KW 03/26: -6,65 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Partners Group Holding
Performance KW 03/26: +8,56 %
SMI Top 1
Kuehne + Nagel International
Performance KW 03/26: +5,04 %
SMI Top 2
ABB
Performance KW 03/26: +3,70 %
SMI Top 3
Lonza Group
Performance KW 03/26: +3,29 %
SMI Top 4
Roche Holding
Performance KW 03/26: +2,79 %
SMI Top 5
Swiss Re
Performance KW 03/26: -2,05 %
SMI Flop 1
Geberit
Performance KW 03/26: -3,88 %
SMI Flop 2
Swiss Life Holding
Performance KW 03/26: -3,91 %
SMI Flop 3
Sika
Performance KW 03/26: -5,76 %
SMI Flop 4
CIE Financiere Richemont
Performance KW 03/26: -8,24 %
SMI Flop 5
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 03/26: +11,59 %
ATX Top 1
Lenzing
Performance KW 03/26: +7,72 %
ATX Top 2
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Performance KW 03/26: +5,61 %
ATX Top 3
Andritz
Performance KW 03/26: +5,22 %
ATX Top 4
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 03/26: +4,50 %
ATX Top 5
UNIQA Insurance Group
Performance KW 03/26: -1,27 %
ATX Flop 1
voestalpine
Performance KW 03/26: -2,39 %
ATX Flop 2
DO & CO
Performance KW 03/26: -3,30 %
ATX Flop 3
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Performance KW 03/26: -3,94 %
ATX Flop 4
Wienerberger
Performance KW 03/26: -4,51 %
ATX Flop 5
Sands China
Performance KW 03/26: +21,96 %
Hang Seng Top 1
Alibaba Health Information Technology
Performance KW 03/26: +21,10 %
Hang Seng Top 2
Alibaba Group Holding
Performance KW 03/26: +12,86 %
Hang Seng Top 3
Haidilao International Holding
Performance KW 03/26: +11,84 %
Hang Seng Top 4
Haier Smart Home Ltd. Registered (H)
Performance KW 03/26: +10,80 %
Hang Seng Top 5
Xiaomi
Performance KW 03/26: -3,56 %
Hang Seng Flop 1
Li Auto Registered (A)
Performance KW 03/26: -5,47 %
Hang Seng Flop 2
Power Assets Holdings
Performance KW 03/26: -5,88 %
Hang Seng Flop 3
Pop Mart International Group
Performance KW 03/26: -10,28 %
Hang Seng Flop 4
Trip Com Group
Performance KW 03/26: -24,11 %
Hang Seng Flop 5
