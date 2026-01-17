Miersch beklagt "übliche Reflexe" in Erbschaftssteuer-Debatte

Wow.





Das einfach so am Freitag in den miscellaneous Orders zu veröffentlichen ist mMn ein Zeichen für relative Einstimmigkeit. Auch, da bereits nach der zweiten Sitzung angenommen wurde.





Ein weiteres Zeichen dafür: Der Fall ist sehr stark abgegrenzt. Und zwar auf den für Bayer/Monsanto relevanten Sachverhalt.





Das interpretiere ich ebenfalls positiv, da diese Konstellation es dem SC leichter machen sollte, ein Urteil pro-Bundesrecht zu sprechen weil es vglw. wenig Kollateralwirkung gibt. Gleichzeitig würde eine Entscheidung in dieser Abgrenzung den failure-to-warn Klagen, unter denen Bayer leidet, die Grundlage komplett entziehen. D.h., Bayer hat durch die Eingrenzung keinerlei Nachteile. Meiner Meinung nach eher im Gegenteil.





Was für eine Erleichterung.





Euch allen ein schönes Wochenende!