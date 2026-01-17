    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAtlantic Union Bankshares Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Atlantic Union Bankshares Corporation

    Diese Aktie zahlt satte +3,95 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

    Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.

    Foto: adobe.stock.com

    Atlantic Union Bankshares Corporation bietet umfassende Finanzdienstleistungen im Südosten der USA an, mit Fokus auf Kundenservice und regionaler Expertise. Hauptkonkurrenten sind große Banken wie Truist und Wells Fargo.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Atlantic Union Bankshares Corporation nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Atlantic Union Bankshares Corporation gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,95 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +4,99 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,96 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Atlantic Union Bankshares Corporation investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +13,79 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Atlantic Union Bankshares Corporation verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,95 %.
    Mit +3,95 % Dividendenrendite bietet Atlantic Union Bankshares Corporation ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +4,99 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Atlantic Union Bankshares Corporation für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,95 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,96.
    Atlantic Union Bankshares Corporation weißt eine Marktkapitalisierung von 4,70 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,95 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Atlantic Union Bankshares Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.01.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von 0,00 % konnte die Atlantic Union Bankshares Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Beispielrechnung für 3.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 3.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,95 %, eine Investition von etwa 75.950 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 1,480000 +6,47 % +3,95 %
    2025 1,390000 +6,92 % +4,28 %
    2024 1,300000 +6,56 % +3,60 %
    2023 1,220000 +5,17 % +3,89 %
    2022 1,160000 0,00 % +3,27 %

    Warum Atlantic Union Bankshares Corporation für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,95 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +4,99 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 9,96
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Atlantic Union Bankshares Corporation

    0,00 %
    +2,48 %
    +5,77 %
    +17,44 %
    -9,34 %
    -3,23 %
    +13,79 %
    +77,19 %
    ISIN:US04911A1079WKN:A2PK2D

    Seite 1 von 2 




