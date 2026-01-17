Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 01-2026

- Anzeige/Werbung – Diese Ausgabe erscheint im Namen von Aurania Resources, Canada Nickel, Fury Gold Mines, Hannan Metals, Miata Metals, Millennial Potash, Osisko Development, Sierra Madre Gold & Silver, Skeena Gold & Silver und Uranium Energy, Unternehmen, mit denen die SRC swiss resource capital AG (SRC AG) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller/Verbreiter: SRC AG, Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 17.01.2026, 11:05, Zürich/Europa

Geschätzte Leserschaft,

pünktlich zum Heiligabend am 24.12.2025 erreichte der Goldpreis nochmals ein neues Allzeithoch und knackte die Marke von 4.500 US$! Der Silberpreis explodierte förmlich und erreichte die 80 US$-Marke. Ähnliches geschah auch bei Platin und Palladium. Damit geht es mit Rückenwind ins neue Jahr 2026. Einen spannenden Ausblick auf die Chancen, die der Edelmetallsektor im kommenden Jahr bieten wird, erhalten Sie im (Abschieds-)Video von und mit Jochen Staiger. Wir bedanken uns für Ihre Treue im alten Jahr und wünschen Ihnen einen guten Start in 2026.

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Marc Ollinger und das SRC-Team

Aktie im Fokus

Sierra Madre Gold & Silver kauft zweite Mine

Sierra Madre Gold and Silver gab pünktlich zum Jahresende bekannt, dass man eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb der Silbermine Del Toro im Bezirk Chalchihuites in Mexiko von First Majestic Silver zu einem Gesamtpreis von bis zu 60 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Im Zusammenhang mit der Transaktion hat Sierra Madre außerdem einen Auftrag mit Beacon Securities Limited über eine Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen im Wert von bis zu 50 Millionen Dollar abgeschlossen.

News: Sierra Madre gibt Vereinbarung zum Erwerb der Del Toro-Silbermine von First Majestic Silver und gleichzeitige Emission von Zeichnungsrechtszertifikaten im Wert von 50 Millionen Dollar bekannt

Unternehmensnews

Aurania Resources erwirbt Explorationslizenzen in Frankreich

Wie Aurania mitteilte, hat man drei neue Explorationslizenzen für polymetallische Metalle, darunter Gold, auf der Halbinsel Bretagne im Nordwesten Frankreichs erhalten.

News: Aurania sichert sich neue Explorationslizenzen in der Bretagne, Frankreich

Canada Nickel veröffentlicht weitere Ressourcenschätzung

Die Lagerstätte Midlothian besitzt 595 Millionen Tonnen an abgeleiteten Ressourcen mit 0,28 % Nickel, Bannockburn 63 Mt an angezeigten Ressourcen mit 0,28 % Nickel und 129 Mt an vermuteten Ressourcen mit 0,27 % Nickel.

News: Canada Nickel veröffentlicht erste Ressourcen von den Projekten Midlothian und Bannockburn

Hannan Metals bestätigt riesiges Goldsystem

Neue Prospektionsergebnisse im Previsto-Prospektionsgebiet haben eine kontinuierliche Goldmineralisierung über einen 1,2 km langen Abschnitt bestätigt, wobei hochgradige Strukturen nun validiert wurden.

News: Hannan bestätigt kilometerweites Goldsystem bei Previsto

Miata Metals verdoppelt mineralisierten Fußabdruck

Die Ergebnisse neuer Bohrlöcher bestätigen die Goldmineralisierung in Jons Trend. Wichtig ist, dass ein 500 m weiter Step-out Bohrloch diese Kontinuität bestätigt und damit die bekannte mineralisierte Fläche mehr als verdoppelt.

News: Miata verdoppelt mineralisierten Fußabdruck im Jons Trend mit einem 500 m langen Step-Out in Bohrloch 039 inkl. 54 m mit 1,04 g/t Au in Bohrloch 043

Millennial Potashs Hauptaktionär stockt weiter auf

The Quaternary Group hat seit der Einreichung seines letzten Frühwarnberichts weitere 2.843.600 Aktien erworben und hält nun 26.092.056 Stammaktien und 9.311.829 Warrants zum Aktienerwerb.

News: The Quaternary Group Ltd. erwirbt weitere 2.843.600 Aktien der Millennial Potash Corp.

Skeena Gold & Silver erhält Unterstützung der Tahltan Nation

Die Gesellschaft konnte verkünden, dass die Tahltan Nation für das Impact Benefit Agreement in Bezug auf die Erschließung und den künftigen Betrieb des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek gestimmt hat.

News: Skeena Gold & Silver gibt erfolgreiche Abstimmung der Tahltan Nation zur Unterstützung des Eskay Creek Impact Benefit Agreement bekannt

