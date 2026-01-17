Wirtschaft
Siemens Energy weist Abspaltung des Windkraftgeschäfts zurück
"Eine Abspaltung jetzt würde die Probleme nicht lösen. Windenergie bleibt eine wichtige Zukunftstechnologie", sagte Bruch der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Zwar prüfe Siemens Energy alle Geschäftseinheiten auf Profitabilität. Aber die Windkraftsparte Siemens Gamesa sei derzeit "mitten im Turnaround". Das Geschäft zu stabilisieren habe jetzt Priorität. "Dann entscheiden wir über Optionen", sagte Bruch.
Der Siemens-Energy-Chef forderte zugleich von der Bundesregierung mehr Tempo beim geplanten Bau von Dutzenden neuer Erdgaskraftwerke in Deutschland. "Es ist gut, dass die Bundesregierung mit der Europäischen Kommission eine Einigung erzielt hat. Fakten schafft das aber noch keine. Es muss jetzt zügig weitergehen, die Ausschreibungen müssen zeitnah kommen, damit die Kraftwerksbetreiber und auch wir Kapazitäten planen können." Deutschland dürfe beim Bau der Gaskraftwerke nicht noch mehr Zeit verlieren. "Unsere Gasturbinen sind weltweit gefragt, andere Länder sind da wesentlich schneller. Die Politik muss jetzt liefern", sagte Bruch. Sein Unternehmen ist ein führender Hersteller von Kraftwerkstechnik.
Das Bundeswirtschaftsministerium hatte am Donnerstag mitgeteilt, man habe sich nach jahrelangen Verzögerungen mit der EU-Kommission im Grundsatz über die sogenannte Kraftwerksstrategie geeinigt. Im deutschen Stromsektor sei zunächst die Ausschreibung von zwölf Gigawatt an neuer steuerbarer Leistung geplant. Teil davon sollen die zusätzlichen Gaskraftwerke sein.
Bin auch seit 2001 dabei und habe auch noch nie ein Stop loss benutzt.
Ich lach mich schlapp......ja, die daytrader (kennen wir ja). Da wird von 150€ geredet und hier wird verkauft. Man, ich hatte meine Anteile fpr unter 15€ eingesammelt. Und bei 15% wird hier gleich der Knopf gedrpckt. Hat eigentlich schon mal jemand daran gedacht das wohl sichlich eine Dividende kommen wird? Aber wie schon A. Kostolani sagte: wie Sie schnell reich werden können, kann ich Ihnen nicht sagen, nur wie Sue schnell arm werden können - nämlich, wenn Sie schnell reich werden wollen. Habe mich selbst häufiger geärgert zu früh verkauft zu haben - microsoft, commerzbank, barclays. Man sehr viel Kohle verschenkt, aber thats owners Problem. Trotzdem allen Investierten weiterhin viel Erfolg🤞