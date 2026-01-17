Rendite statt Zinsen
Diese Aktie zahlt satte +3,72 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.
FirstGroup ist ein führendes britisches Transportunternehmen, das Bus- und Zugdienste anbietet. Es ist einer der größten Anbieter im britischen Nahverkehrssektor. Hauptkonkurrenten sind Arriva, Stagecoach und National Express. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Investition in umweltfreundliche Technologien.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Firstgroup nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Firstgroup gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,72 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +36,78 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,38 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
Wer vor fünf Jahren in Firstgroup investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +158,10 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Firstgroup Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.01.2026
Einen ganz starken Börsentag erlebt die Firstgroup Aktie. Mit einer Performance von +0,28 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,72 %, eine Investition von etwa 322.581€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,070000
|+22,81 %
|+3,72 %
|2025
|0,057000
|+29,55 %
|+3,40 %
|2024
|0,044000
|+120,00 %
|+2,90 %
|2023
|0,02
|0,00 %
|+1,80 %
Warum Firstgroup für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,72 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +36,78 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 9,38
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Firstgroup Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,25 %
|1 Monat
|-0,73 %
|3 Monate
|-10,56 %
|1 Jahr
|+9,99 %
Informationen zur Firstgroup Aktie
Es gibt 543 Mio. Firstgroup Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Mrd. € wert.
Firstgroup Aktie jetzt kaufen?
Ob die Firstgroup Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Firstgroup Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.