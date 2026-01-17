Diese Aktie zahlt satte +3,72 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

FirstGroup ist ein führendes britisches Transportunternehmen, das Bus- und Zugdienste anbietet. Es ist einer der größten Anbieter im britischen Nahverkehrssektor. Hauptkonkurrenten sind Arriva, Stagecoach und National Express. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Investition in umweltfreundliche Technologien.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Firstgroup nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Firstgroup gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,72 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +36,78 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,38 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Firstgroup investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +158,10 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

