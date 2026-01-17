Wochenrückblick 03/2026: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren RocketLab, Comfort Systems, Quanta Services, Amphenol - und Depotneuzugang Pfisterer Holding
Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.
Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten Woche mein Investmentdepot am stärksten bewegt haben. Dabei geht es um alte Bekannte und neue Liebschaften. Und es gibt die eine oder andere Überraschung...
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen