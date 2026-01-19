183% verpasst – wegen 50 Cent | mein Learning

Im vergangenen Mai habe ich das 𝗜𝗣𝗢 𝗱𝗲𝗿 𝗣𝗳𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗲𝗿 𝗛𝗼𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗦𝗘 intensiv analysiert und begleitet. Im Vorfeld habe ich an mehreren Group Calls teilgenommen, ein Einzelgespräch mit dem Management geführt und mich detailliert mit Geschäftsmodell, Marktpositionierung sowie den mittel- bis langfristigen Wachstumsperspektiven auseinandergesetzt.𝗗𝗮𝘀 𝗭𝗶𝗲𝗹 𝘄𝗮𝗿 𝗸𝗹𝗮𝗿: mittelfristig (bis 2029) wollte Pfisterer mit durchschnittlich 11,6% beim Umsatz auf 665-735 Mio. € wachsen (2024: 383 Mio. €) und die bereinigte EBITDA-Marge in den oberen Bereich der "high teens" (2024: 16,9%) steigern.Auf dieser Grundlage habe ich wie immer ein eigenes Bewertungsmodell mit eigenen Schätzungen erstellt. Daraus ergab sich ein 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲𝗿 𝗪𝗲𝗿𝘁 𝘃𝗼𝗻 𝗿𝘂𝗻𝗱 𝟰𝟯,𝟬𝟬 € 𝗷𝗲 𝗔𝗸𝘁𝗶𝗲.Im Rahmen meiner Zeichnungs- und Allokationsentscheidung habe ich mir ein 𝗠𝗶𝗻𝗱𝗲𝘀𝘁-𝗨𝗽𝘀𝗶𝗱𝗲 𝘃𝗼𝗻 𝟲𝟬% gesetzt. Gerade bei IPOs ohne belastbaren Börsen-Track-Record des Managements halte ich einen erhöhten Risikopuffer für sinnvoll. Entsprechend habe ich mein 𝗭𝗲𝗶𝗰𝗵𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁 𝗯𝗲𝗶 𝟮𝟲,𝟱𝟬 € (rechnerisch 26,88 €) platziert.Der finale 𝗔𝘂𝘀𝗴𝗮𝗯𝗲𝗽𝗿𝗲𝗶𝘀 𝗹𝗮𝗴 𝗯𝗲𝗶 𝟮𝟳,𝟬𝟬 € je Aktie.Damit blieb mein Limit 50 Cent unter dem Ausgabepreis – und es kam zu keiner Zuteilung.Rückblickend ist das aus Performance-Sicht natürlich sehr ärgerlich: Die Aktie entwickelte sich seit dem Börsengang sehr positiv und schloss Ende 2025 bei 𝟳𝟲,𝟱𝟬 €, was einer Wertentwicklung von rund +𝟭𝟴𝟯% gegenüber dem Ausgabepreis entspricht.⚖️ 𝗠𝗲𝗶𝗻 𝗟𝗲𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗮𝗿𝗮𝘂𝘀:Umfangreiches Research, eine eigenständige Bewertungsmeinung und insbesondere der Austausch mit dem Management sind und bleiben zentrale Bausteine jedes Investmentprozesses.Gleichzeitig zeigt dieser Fall aber, dass bei überzeugender Investment-Story und solider Fundamentallage eine zu enge Optimierung auf den Einstiegspreis Opportunitätskosten verursachen kann. Gerade bei stark nachgefragten IPOs ist es sinnvoll, Preisdiziplin und Partizipationswahrscheinlichkeit bewusst gegeneinander abzuwägen.

