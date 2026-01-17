Über 23.000 selbstbetriebene Ladesäulen in ganz China

Im Bereich der ultraschnellen Ladetechnologie hat GAC Energy im Laufe des Jahres seine Technologie und seinen Betrieb weiter ausgebaut. Die ultraschnellen Ladesäulen wurden auf 640 kW aufgerüstet, wobei die Kapazität der einzelnen Ladesäulen 720 kW und 800 A erreicht. Im Mai wurde eine KI-gestützte intelligente Management-Cloud-Plattform eingeführt, die eine Echtzeitsteuerung und einen automatisierten Betrieb der Ladeeinrichtungen ermöglicht, die Online-Verfügbarkeit der Anlagen auf 99,2 % erhöht und die Stabilität des Dienstes erheblich verbessert.

GUANGZHOU, China, 17. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Kürzlich hat GAC Energy seinen 2025 Ecological Service Report veröffentlicht, in dem starke Fortschritte bei der ultraschnellen Ladetechnologie, dem landesweiten Netzausbau und der V2G-Innovation im Rahmen der "2⁶ Energy Action"-Strategie der GAC Group hervorgehoben werden - dem strategischen Plan, der von GAC Group ins Leben gerufen wurde, um eine umfassende, vertikal integrierte Industriekette und ein Ökosystem für neue Energiefahrzeuge (NEV) zu entwickeln. Bis Ende 2025 betrieb GAC Energy 23.274 selbst betriebene Ladesäulen in 31 Provinzen und 211 Städten, darunter 17.577 Gleichstromsäulen. Es verfügte über 1.956 Ladestationen, die 8,92 Millionen Nutzer versorgten und 1,43 Milliarden kWh Strom lieferten, und war damit branchenführend bei 1000-V-Hochspannungs-Schnellladesäulen.

Das Gebührennetz ist in eine Phase des beschleunigten Ausbaus eingetreten. Im März 2025 hatten die Ladedienste von GAC Energy mehr als 100 Millionen kumulative Sitzungen, mit einer Nutzerbasis von mehr als 5 Millionen und einem Rund-um-die-Uhr-Service, der eine sorgenfreie Reise gewährleistet. Im Juli lag das gesamte Ladevolumen bei über 1 Milliarde kWh. Im September lag die Zahl der selbst betriebenen Ladesäulen mit mehr als 20.000 an der Spitze der Branche. Bis November deckte das Ladenetz die wichtigsten Städte und Hauptverkehrskorridore Chinas ab, mit mehr als 1.800 selbst betriebenen Ladestationen, die sicherstellen, dass die Nutzer in den städtischen Kerngebieten innerhalb von 1 km bequem eine Station erreichen können.

Im Bereich V2G schloss GAC Energy im August 2025 den ersten V2G-Entladeauftrag eines privaten Autobesitzers in China ab, und im September errichtete das größte V2G-Mikronetz des Landes mit einer durchschnittlichen täglichen Entladung von mehr als 11.000 kWh pro Station. Bis Ende 2025 wird die nationale V2G-Entladung von GAC Energy 1,35 Millionen kWh überschreiten, der Stromhandel 130 Millionen kWh übersteigen und die kumulative Kohlenstoffreduzierung 3,43 Millionen Tonnen erreichen, was zu einem kohlenstoffarmen, nachhaltigen Energieökosystem beiträgt.

Zu Beginn des Jahres 2026 treibt GAC Energy die Entwicklung intelligenterer, schnellerer und umweltfreundlicherer Ladelösungen voran und baut ein sicheres, nachhaltiges Energie-Ökosystem auf, das die Zukunft der Mobilität ermöglicht.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863873/1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gac-energy-veroffentlicht-bericht-zum-ev-lade-okosystem-2025-uber-23-000-selbstbetriebene-ladesaulen-in-ganz-china-302663944.html