    BVB siegt durch Last-Minute-Strafstoß - Köln schlägt Mainz

    Für Sie zusammengefasst
    • Dortmund siegt 3:2 gegen St. Pauli durch Elfmeter.
    • Emre Can trifft in der Nachspielzeit zum Sieg.
    • Köln gewinnt 2:1 nach Rückstand gegen Mainz.
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    BERLIN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat am 18. Bundesliga-Spieltag durch einen Strafstoß in der Nachspielzeit einen 3:2-Sieg gegen den FC St. Pauli gefeiert. Vor den Augen von Bundeskanzler Friedrich Merz erzielte Emre Can (90.+5) das entscheidende Tor. Julian Brandt kurz vor der Halbzeit und Karim Adeyemi (54.) hatten zuvor für den BVB getroffen, die Gäste schafften durch James Sands (62.) und Ricky-Jade Jones (72.) zunächst den Ausgleich.

    Die TSG Hoffenheim besiegte Bayer Leverkusen mit 1:0 und setzt sich damit weiter in der Spitzengruppe der Liga fest. Der 1. FC Köln drehte gegen den abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 einen 0:1-Halbzeitrückstand und gewann mit 2:1. Es war der erste Kölner Erfolg nach zuvor acht sieglosen Spielen.

    Der 1. FC Heidenheim kam beim VfL Wolfsburg zu einem 1:1 und verließ so den letzten Tabellenplatz. Der Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach trennten sich wie schon im Hinspiel 0:0./lön/DP/zb

    Borussia Dortmund

    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 3,375 auf Tradegate (16. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +1,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 372,59 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +48,15 %/+48,15 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
