BVB siegt durch Last-Minute-Strafstoß - Köln schlägt Mainz

Der 1. FC Heidenheim kam beim VfL Wolfsburg zu einem 1:1 und verließ so den letzten Tabellenplatz. Der Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach trennten sich wie schon im Hinspiel 0:0./lön/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 3,375 auf Tradegate (16. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +1,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,46 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 372,59 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +48,15 %/+48,15 % bedeutet.