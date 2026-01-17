BVB siegt durch Last-Minute-Strafstoß - Köln schlägt Mainz
- Dortmund siegt 3:2 gegen St. Pauli durch Elfmeter.
- Emre Can trifft in der Nachspielzeit zum Sieg.
- Köln gewinnt 2:1 nach Rückstand gegen Mainz.
BERLIN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat am 18. Bundesliga-Spieltag durch einen Strafstoß in der Nachspielzeit einen 3:2-Sieg gegen den FC St. Pauli gefeiert. Vor den Augen von Bundeskanzler Friedrich Merz erzielte Emre Can (90.+5) das entscheidende Tor. Julian Brandt kurz vor der Halbzeit und Karim Adeyemi (54.) hatten zuvor für den BVB getroffen, die Gäste schafften durch James Sands (62.) und Ricky-Jade Jones (72.) zunächst den Ausgleich.
Die TSG Hoffenheim besiegte Bayer Leverkusen mit 1:0 und setzt sich damit weiter in der Spitzengruppe der Liga fest. Der 1. FC Köln drehte gegen den abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 einen 0:1-Halbzeitrückstand und gewann mit 2:1. Es war der erste Kölner Erfolg nach zuvor acht sieglosen Spielen.
Der 1. FC Heidenheim kam beim VfL Wolfsburg zu einem 1:1 und verließ so den letzten Tabellenplatz. Der Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach trennten sich wie schon im Hinspiel 0:0./lön/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 3,375 auf Tradegate (16. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +1,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 372,59 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +48,15 %/+48,15 % bedeutet.
