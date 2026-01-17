    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    'Wir haben es satt!' - Demonstration für andere Agrarpolitik

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Mehrere tausend Menschen haben parallel zur Grünen Woche für eine umwelt- und tiergerechte Landwirtschaft demonstriert. Unter dem schon in den vergangenen Jahren genutzten Motto "Wir haben es satt!" versammelten sie sich am Mittag am Brandenburger Tor und zogen durch das Regierungsviertel. Aufgerufen hatte ein Bündnis aus rund 60 Initiativen aus der Landwirtschaft und der Tier- und Umweltschutzbewegung.

    Die Veranstalter sprachen von 8.000 Teilnehmern. Auch mehrere Dutzend Traktoren waren aufgefahren und nahmen teil. Viele Plakate unter anderem von Öko-Landwirten waren zu sehen. "Bauernhöfe statt Agrarindustrie", stand auf einem Banner. "Haltung zeigen", "Agrarwende"und "Zukunftsfähige Landwirtschaft" auf anderen.

    "Die schwarz-rote Bundesregierung macht eine Agrarpolitik von vorgestern und gefährdet unsere Zukunft", kritisierten die Veranstalter. Die Koalition aus Union und SPD habe die Förderung einer besseren Tierhaltung gestrichen und verschleppe die Einführung einer staatlichen Tierhaltungskennzeichnung. Das Düngerecht werde verwässert, so gefährde man den Schutz des Trinkwassers. Zudem werde in einer Welt mit mehr als 670 Millionen hungernden Menschen das Geld für die Entwicklungszusammenarbeit gekürzt./rab/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
