Bundeslandwirtschaftsminister setzt auf Absicherungen für Europas Bauern

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer setzt auf wirksame Absicherungen für die europäischen Bauern beim Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Ländern. Das Abkommen sei zentral für eine EU-Handelspolitik in geopolitisch herausfordernden Zeiten, sagte der CSU-Politiker am Rande der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin. Es sei aber wichtig, dass die Anliegen der Landwirte gehört würden.

Nun vorgesehene Schutzklauseln für die Bauern seien "ein wichtiger Schritt, um unsere sensiblen Agrarmärkte abzusichern", sagte Rainer zur Unterzeichnung des Abkommens. "Entscheidend ist aber, dass die Schutzklauseln in der Praxis wirksam schnell anwendbar und, wenn notwendig, auch flexibel handhabbar sind." Er und die ganze Bundesregierung würden darauf sehr wachsam achten.