Europa hat vielleicht mehr Feinde denn je

AACHEN (dpa-AFX) - Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, ist nach eigenen Worten "äußerst dankbar" für die Zuerkennung des Karlspreises. "Diese Entscheidung kommt zu einer Zeit, zu der Europa viele Feinde hat - vielleicht mehr Feinde denn je, sowohl innere als auch äußere Feinde", sagte der 78-jährige frühere italienische Ministerpräsident in einer eingespielten Videobotschaft während der Verkündung des diesjährigen Preisträgers in Aachen. Um die Europäische Union zu bewahren, müssten die Europäer enger denn je zusammenstehen, mahnte er. "Wir müssen unsere selbst verschuldeten Schwächen überwinden. Und wir müssen stärker werden: militärisch, wirtschaftlich und politisch." Draghi wird für seine Verdienste um die europäische Einigung und für sein Lebenswerk mit dem Karlspreis 2026 ausgezeichnet./cd/DP/zb



