    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Internationale Agrarminister für effizientere Wassernutzung

    Für Sie zusammengefasst
    • Effiziente Wassernutzung in der Landwirtschaft gefordert.
    • Präzise Bewässerung und Bodenschutz als Lösungen.
    • Landwirtschaft wichtig für globale Ernährungssicherheit.
    Internationale Agrarminister für effizientere Wassernutzung
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Eine internationale Agrarministerkonferenz in Berlin hat sich für eine effizientere Wassernutzung in der Landwirtschaft ausgesprochen. Dies könne etwa durch präzise Bewässerung, besseren Bodenschutz und weniger Lebensmittelverluste gefördert werden, sagte Bundesminister Alois Rainer (CSU) als Gastgeber. Die Landwirtschaft sei nicht das Problem, sondern ein zentraler Teil der Lösung für eine nachhaltige Wassernutzung.

    An dem Treffen am Rande der Agrarmesse Grüne Woche nahmen nach Ministeriumsangaben Regierungsvertreter aus 61 Staaten und Vertreter von 14 internationalen Organisationen teil. Die Konferenz stellte demnach heraus, dass die Landwirtschaft auf ausreichend Wasser angewiesen sei, um die globale Ernährung zu sichern. Zugleich könne sie als einer der größten Wasserverbraucher entscheidend zu einer nachhaltigen Nutzung beitragen./sam/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Internationale Agrarminister für effizientere Wassernutzung Eine internationale Agrarministerkonferenz in Berlin hat sich für eine effizientere Wassernutzung in der Landwirtschaft ausgesprochen. Dies könne etwa durch präzise Bewässerung, besseren Bodenschutz und weniger Lebensmittelverluste gefördert werden, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     