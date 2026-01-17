    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Draghis 'whatever it takes' gilt heute mehr denn je

    Für Sie zusammengefasst
    • Draghi rettete 2012 fast im Alleingang den Euro.
    • "Whatever it takes" bleibt wichtig für Europa heute.
    • EU-Gründung war ohne US-Hilfe nicht möglich gewesen.
    Laschet - Draghis 'whatever it takes' gilt heute mehr denn je
    AACHEN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende des Karlspreisdirektoriums, Armin Laschet, sieht den diesjährigen Preisträger Mario Draghi als großen Europäer, der 2012 "fast im Alleingang den Euro gerettet" habe. Draghi hatte damals auf dem Höhepunkt der Euro-Krise als Präsident der Europäischen Zentralbank gesagt, die EZB werde tun "whatever it takes" - was immer nötig ist - um die gemeinsame Währung zu sichern. "Sein Wort "whatever it takes" gilt heute mehr denn je", sagte Laschet der Deutschen Presse-Agentur.

    Draghi sei nicht nur ein Mann großer Verdienste in der Vergangenheit, sondern habe auch aktuell große Bedeutung. Mit seinem Draghi-Report zur Wettbewerbsfähigkeit Europas habe er genau die Handlungsempfehlung vorgelegt, die Europa jetzt zur Stärkung seiner Wettbewerbsfähigkeit benötige. "Deshalb müsste "whatever it takes" heute ein Leitmotto für die Kommission sein", sagte der CDU-Politiker. Die Botschaft laute: "Überwindet das Klein-klein. "Whatever it takes" gilt jetzt für Wettbewerbsfähigkeit und Handlungsfähigkeit Europas - setzt das um, was Mario Draghi in seinem Bericht gefordert hat."

    Amerika hat Europa mit auf den Weg gebracht

    Was die USA betreffe, so sei es historisch falsch, wenn Präsident Donald Trump sage, die Europäische Union sei gegründet worden, um Amerika über den Tisch zu ziehen. "Das europäische Einigungswerk am Anfang wäre ohne den Marshallplan und die Unterstützung der USA gar nicht möglich gewesen", sagte Laschet. Auch für Trump gelte, dass er vor allem Stärke wahrnehme, und deshalb müsse Europa wirtschaftlich so stark sein, dass es sich nichts diktieren lassen müsse.

    Der Internationale Karlspreis zu Aachen gilt als wichtigste Auszeichnung für Verdienste um die europäische Einigung./cd/DP/zb





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
