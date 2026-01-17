Karlspreis für früheren Europäische-Zentralbank-Chef Draghi
Für Sie zusammengefasst
- Mario Draghi erhält 2023 den Karlspreis.
- Auszeichnung für Verdienste um europäische Einigung.
- Bekanntgabe durch Karlspreis-Direktorium in Aachen.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
AACHEN (dpa-AFX) - Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) und frühere italienische Ministerpräsident Mario Draghi erhält dieses Jahr den Karlspreis, die wichtigste Auszeichnung für Verdienste um die europäische Einigung. Das teilte das Karlspreis-Direktorium in Aachen mit./cd/DP/zb
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen