    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Chrupalla wirft Trump wegen Grönland 'imperiale Politik' vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Chrupalla kritisiert Trumps imperialistische Politik.
    • NATO-Interessen müssen im Dialog und Diplomatie geklärt werden.
    • Interventionen in Venezuela und Iran lehnt er ab.
    Chrupalla wirft Trump wegen Grönland 'imperiale Politik' vor
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla übt deutliche Kritik am Vorgehen von Donald Trump gegenüber Grönland und Venezuela. Der "Welt am Sonntag" sagte Chrupalla zum Beharren des US-Präsidenten auf seinem Gebietsanspruch auf die Arktisinsel: "Diese imperiale Politik muss kritisch betrachtet werden. Man muss aber auch kritisch hinterfragen, inwieweit Donald Trump das wirklich ernst meint."

    Die Europäer müssten ihre Sicherheitsinteressen deutlich machen, sagte Chrupalla. Erneut würden innerhalb der Nato unterschiedliche Interessen deutlich. Die Dinge müssten im Dialog und mit Diplomatie geklärt werden. Skeptisch sieht der AfD-Chef die Erkundungsmission von Bundeswehrsoldaten auf Grönland. "Die Entsendung von deutschen Soldaten in Nato-Bündnisgebiet schwächt das westliche Militärbündnis und stellt es infrage", sagte Chrupalla.

    "Wildwest-Methoden" in Venezuela

    Kritisch äußerte er sich zum US-Einsatz in Venezuela, bei dem Staatschef Nicolás Maduro und dessen Ehefrau Cilia Flores von Elitesoldaten gefangen genommen und nach New York gebracht wurden. Dort soll ihnen wegen Drogendelikten der Prozess gemacht werden.

    "Es darf nicht sein, dass ein Staatsoberhaupt entführt wird, auch wenn es uns nicht gefällt. Solche Wildwest-Methoden lehne ich ab", sagte der AfD-Chef. Maduro sei zwar ein Diktator, der Wahlergebnisse nicht akzeptiere. "Trumps Intervention kann man trotzdem nicht unterstützen, sie ist nicht im Sinne des Weltfriedens."

    Chrupalla warnte ferner vor einer "Einmischung" in den Iran. "Es ist eine Aufgabe der Iraner, ihre Regierung auszuwählen." Er hoffe, "dass man im Iran nicht interventionistisch eingreift". "Sonst würden ein großer Krieg mit unzähligen Toten und Verletzten sowie weitere Flüchtlingsströme nach Europa folgen, was nicht im deutschen Interesse wäre", warnte der AfD-Vorsitzende.

    AfD-Co-Chef will wieder antreten

    Chrupalla steht seit 2019 an der Spitze der Partei, seit 2022 zusammen mit Alice Weidel. Dies will er nach dem Parteitag im Juli fortsetzen. "Alice Weidel und ich haben die Partei weiter professionalisiert und noch erfolgreicher gemacht. Diesen Kurs würde ich gerne gemeinsam fortsetzen und werde daher erneut kandidieren", sagte Chrupalla./shy/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Chrupalla wirft Trump wegen Grönland 'imperiale Politik' vor Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla übt deutliche Kritik am Vorgehen von Donald Trump gegenüber Grönland und Venezuela. Der "Welt am Sonntag" sagte Chrupalla zum Beharren des US-Präsidenten auf seinem Gebietsanspruch auf die Arktisinsel: "Diese …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     