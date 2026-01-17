Knappes Rennen bei Präsidentenwahl in Portugal erwartet

LISSABON (dpa-AFX) - In Portugal sind die Bürger am Sonntag zur Wahl eines Nachfolgers des konservativen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa aufgerufen. Allerdings dürfte Umfragen zufolge keiner der Kandidaten die für einen Sieg in der ersten Runde notwendige absolute Mehrheit erreichen. Von den insgesamt elf Kandidaten haben der Rechtspopulist André Ventura sowie der Sozialdemokrat António José Seguro und der Konservative Joao Cotrim de Figueiredo die besten Chancen auf einen Einzug in die Stichwahl.

Dass Ventura von der extrem rechten Partei Chega (es reicht) Umfragen zufolge die meisten Stimmen bekommen könnte, hat bei vielen Portugiesen Sorgen ausgelöst. Sie warnen vor einer Normalisierung rechtsextremer Positionen. Sollte Ventura tatsächlich in die Stichwahl am 8. Februar einziehen, würde er sich dort aber kaum durchsetzen können. In aktuellen Umfragen gaben mehr als 60 Prozent der Befragten an, in einer Stichwahl auf keinen Fall für den Rechtspopulisten stimmen zu wollen.

Aber schon ein Einzug in die Stichwahl dürfte Ventura als weiteren Beweis für den rasanten Aufstieg seiner Partei werten, die bei der letzten Parlamentswahl zweitstärkste Kraft wurde./ro/DP/zb



