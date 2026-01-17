Tausende demonstrieren in Deutschland für Wandel im Iran

HAMBURG/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In mehreren deutschen Städten haben Tausende Demonstranten gegen das islamische Regime im Iran protestiert und einen Wechsel gefordert. Zu den größten Veranstaltungen zählten die Demonstrationen in Hamburg und Düsseldorf. Diverse Gruppen hatten zu den Aktionen aufgerufen.

Häufig bekundeten Teilnehmer ihre Unterstützung für den im amerikanischen Exil lebenden Sohn des 1979 gestürzten Schahs, Reza Pahlavi. Er hat sich zuletzt als Führungsfigur der Opposition präsentiert.