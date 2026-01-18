Der nächste Exit aus dem deutschen Kurszettel 🚀⚒️

Während viele den deutschen Small Caps Kapitalmarkt meiden, schlagen die Strategen und Private-Equity-Häuser weiter zu. Am Donnerstagabend (15.01.2026) folgte der nächste Paukenschlag: Der US-Konzern Worthington Steel will den traditionsreichen Stahlhändler Klöckner & Co übernehmen.

𝗗𝗲𝗿 𝗗𝗲𝗮𝗹 𝗶𝗻 𝗭𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻: Das Übernahmeangebot liegt bei 11,00 € pro Aktie. Was auf den ersten Blick nach einem ordentlichen Aufschlag aussieht, offenbart bei genauerem Hinsehen die massive Unterbewertung der letzten Monate:

➡️ +27,8% auf den Schlusskurs vom 15. Januar.

➡️ +81,0% auf den Kurs vom 5. Dezember 2025 (bevor die ersten Gerüchte bestätigt wurden).

➡️ ~98,0% Prämie auf den unbeeinflussten 3-Monats-Durchschnittskurs.

➡️ Transaktionswert: Der Gesamtunternehmenswert beläuft sich auf rund 2,1 Mrd. € (2,4 Mrd. USD).

𝗠𝗶𝘁 𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗪𝗼𝗿𝘁𝗲𝗻: Ein strategischer Käufer ist bereit, fast das Doppelte dessen zu zahlen, was der breite Markt noch vor wenigen Wochen für angemessen hielt.

Worthington Steel hat sich eine unwiderrufliche Annahmeverpflichtung des Großaktionärs SWOCTEM GmbH (Friedhelm Loh) gesichert, die 41,53% der Aktien halten. Damit ist ein entscheidender Anteil bereits sicher. Die Mindestannahmequote liegt bei 65% – eine Hürde, die unter diesen Vorzeichen gut erreichbar erscheint.

𝗘𝗶𝗻 𝗠𝘂𝘀𝘁𝗲𝗿 𝘄𝗶𝗿𝗱 𝘀𝗶𝗰𝗵𝘁𝗯𝗮𝗿: Die „Ausverkauf“-Liste wird länger! Klöckner & Co ist kein Einzelfall. Allein in den letzten 2 Jahren haben wir zahlreiche Übernahmeangebote gesehen:

▪️ 2025: u.a. Datagroup (KKR), PSI (Warburg Pincus)

▪️ 2024: u.a. SNP (Carlyle), CompuGroup (CVC), Nexus (TA Associates).

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Trotz aller Unkenrufe über den Standort Deutschland zeigen diese Übernahmen eines ganz deutlich: Professionelle Investoren nutzen die (zu) niedrigen Bewertungen an den deutschen Börsen gezielt aus. Sie kaufen Qualität ein, um diese abseits der kurzfristigen Quartalslogik der Börse weiterzuentwickeln.

Für uns Investoren ist das ein zweischneidiges Schwert: Einerseits locken kurzfristige Übernahmeprämien, andererseits verliert unser Kurszettel Substanz und spannende Hidden Champions.

