    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsWeitere NachrichtenvorwÃ¤rtsNachricht

    Wirtschaft

    201 Aufrufe 201 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bundesregierung deutet "Reaktionen" auf US-GrÃ¶nland-Strafzoll an

    Wirtschaft - Bundesregierung deutet Reaktionen auf US-GrÃ¶nland-Strafzoll an
    Foto: Bundeskanzleramt im Januar 2026, via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der AnkÃ¼ndigung von US-PrÃ¤sident Donald Trump, gegen DÃ¤nemark, Deutschland und andere europÃ¤ische LÃ¤nder StrafzÃ¶lle zu verhÃ¤ngen, bis ein Verkauf von GrÃ¶nland erfolgt, hat das Kanzleramt relativ schnell reagiert - wenn auch diplomatisch-zurÃ¼ckhaltend.

    "Die Bundesregierung hat die Ã„uÃŸerungen des US-PrÃ¤sidenten zur Kenntnis genommen", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Samstagabend. Man befinde sich "in engster Abstimmung mit den europÃ¤ischen Partnern". Der Regierungssprecher weiter: "Gemeinsam werden wir zur gegebenen Zeit Ã¼ber geeignete Reaktionen entscheiden."

    Trump will ab dem 1. Februar fÃ¼r alle Waren aus DÃ¤nemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten KÃ¶nigreich, den Niederlanden und Finnland einen Zoll von 10 Prozent erheben. Am 1. Juni soll sich der Tarif dann sogar auf 25 Prozent erhÃ¶hen. "Dieser Zoll ist so lange fÃ¤llig und zu entrichten, bis ein Abkommen Ã¼ber den vollstÃ¤ndigen Kauf GrÃ¶nlands erzielt ist", sagte Trump am Samstag.


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Bundesregierung deutet "Reaktionen" auf US-GrÃ¶nland-Strafzoll an Nach der AnkÃ¼ndigung von US-PrÃ¤sident Donald Trump, gegen DÃ¤nemark, Deutschland und andere europÃ¤ische LÃ¤nder StrafzÃ¶lle zu verhÃ¤ngen, bis ein Verkauf von GrÃ¶nland erfolgt, hat das Kanzleramt relativ schnell …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhÃ¤ngigen Wissens-Hub fÃ¼r einen aktuellen und fundierten Zugang in die BÃ¶rsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • âœ… GrÃ¶ÃŸte Finanz-Community Deutschlands
    • âœ… Ã¼ber 550.000 registrierte Nutzer
    • âœ… rund 2.000 BeitrÃ¤ge pro Tag
    • âœ… verlagsunabhÃ¤ngige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BÃ¶rsenNews
    • âœ… Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • âœ… mehr als 25 Jahre MarktprÃ¤senz
    Aktien-Branchen Ãœbersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benÃ¶tigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schÃ¤tzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    ZeitverzÃ¶gerung der Kursdaten: Deutsche BÃ¶rsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne GewÃ¤hr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit UnterstÃ¼tzung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     