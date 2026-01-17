Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der AnkÃ¼ndigung von US-PrÃ¤sident Donald Trump, gegen DÃ¤nemark, Deutschland und andere europÃ¤ische LÃ¤nder StrafzÃ¶lle zu verhÃ¤ngen, bis ein Verkauf von GrÃ¶nland erfolgt, hat das Kanzleramt relativ schnell reagiert - wenn auch diplomatisch-zurÃ¼ckhaltend."Die Bundesregierung hat die Ã„uÃŸerungen des US-PrÃ¤sidenten zur Kenntnis genommen", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Samstagabend. Man befinde sich "in engster Abstimmung mit den europÃ¤ischen Partnern". Der Regierungssprecher weiter: "Gemeinsam werden wir zur gegebenen Zeit Ã¼ber geeignete Reaktionen entscheiden."Trump will ab dem 1. Februar fÃ¼r alle Waren aus DÃ¤nemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten KÃ¶nigreich, den Niederlanden und Finnland einen Zoll von 10 Prozent erheben. Am 1. Juni soll sich der Tarif dann sogar auf 25 Prozent erhÃ¶hen. "Dieser Zoll ist so lange fÃ¤llig und zu entrichten, bis ein Abkommen Ã¼ber den vollstÃ¤ndigen Kauf GrÃ¶nlands erzielt ist", sagte Trump am Samstag.