Gemeinsam die Zukunft gestalten | Huawei veröffentlicht die Top 10 Trends der Ladeinfrastruktur-Branche bis 2026

SHENZHEN, China, 17. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Am 16. Januar veröffentlichte Huawei die Top 10 Trends der Lade-Netzwerkbranche 2026. Wang Zhiwu, Präsident des Bereichs Smart Charging Network bei Huawei, gab eine umfassende Einschätzung der Branchen- und Technologietrends.

Von Personenkraftwagen bis hin zu Nutzfahrzeugen ist „hohe Qualität" zu einem Muss für ultraschnelle Ladeinfrastrukturen geworden, was zu einer groß angelegten Aufrüstung älterer Ladegeräte geführt hat, um den Energiebedarf verschiedener Fahrzeugmodelle zu decken. Die hochwertige Entwicklung wird sich durch einheitliche Planung, Standards, Überwachung und Betrieb und Wartung von „Städten mit ultraschnellen Lademöglichkeiten" auf „Städte mit Megawatt-Lademöglichkeiten" ausweiten, sodass Industriepartner hohe Qualität in hohe Renditen umwandeln können.

Trend 2: Umfassendes ultraschnelles Laden

Ultraschnell ladbare Fahrzeugmodelle, einst ein Luxusgut, werden bald für jedermann zugänglich sein. Der umfassende Einsatz von Halbleitermaterialien der dritten Generation und Traktionsbatterien mit hoher C-Rate wird den Marktanteil ultraschnell ladbarer Fahrzeuge weiter erhöhen. Megawatt-ladbare Nutzfahrzeuge werden den Markt dominieren.

Trend 3: Elektrifizierung der Logistik im Megawattbereich

Die Umstellung von „Kraftstoff auf Strom" für rentable Unternehmen wird dazu führen, dass schwere Nutzfahrzeuge schnell von begrenzten, geschlossenen Anwendungen zu einer weit verbreiteten, allumfassenden Nutzung gelangen. Die Kostensenkung bei Traktionsbatterien und die Innovation von Megawatt-Ladetechnologien werden die Elektrifizierung der Logistik im Megawattbereich zu einem unaufhaltsamen Trend machen, der erhebliche wirtschaftliche und soziale Vorteile mit sich bringt.

Trend 4: Hundert-Megawatt-Stationen

Im Trend der elektrifizierten Logistik werden Ladestationen im 100-MW-Maßstab zur unverzichtbaren Infrastruktur für den Hochdurchsatzbetrieb. Faktoren wie technische Stärken, wettbewerbsfähige Strompreise und skalierbarer Einsatz werden starke Cluster-Effekte freisetzen und eine langfristige, nachhaltige Rentabilität für Investitionen in Ladestationen sichern.

Trend 5: Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit

Im Vergleich zu Personenkraftwagen benötigen Nutzfahrzeuge eine höhere Ladeleistung und einen größeren Anteil an Energiespeichersystemkapazität (ESS) in Ladestationen. Daher werden Sicherheit und Zuverlässigkeit zu grundlegenden Anforderungen für Ladenetzwerke. Die umfassende elektrische Sicherheitsarchitektur schützt Menschen, Fahrzeuge und Ladegeräte nahtlos und wird durch eine robuste Cybersicherheitsgrundlage verstärkt.