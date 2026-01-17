    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gemeinsam die Zukunft gestalten | Huawei veröffentlicht die Top 10 Trends der Ladeinfrastruktur-Branche bis 2026

    SHENZHEN, China, 17. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Am 16. Januar veröffentlichte Huawei die Top 10 Trends der Lade-Netzwerkbranche 2026. Wang Zhiwu, Präsident des Bereichs Smart Charging Network bei Huawei, gab eine umfassende Einschätzung der Branchen- und Technologietrends.

    Jointly Charging the Road Ahead | Huawei Releases Top 10 Trends of Charging Network Industry 2026

    Trend 1: Entwicklung mit hohem Qualitätsstandards

    Von Personenkraftwagen bis hin zu Nutzfahrzeugen ist „hohe Qualität" zu einem Muss für ultraschnelle Ladeinfrastrukturen geworden, was zu einer groß angelegten Aufrüstung älterer Ladegeräte geführt hat, um den Energiebedarf verschiedener Fahrzeugmodelle zu decken. Die hochwertige Entwicklung wird sich durch einheitliche Planung, Standards, Überwachung und Betrieb und Wartung von „Städten mit ultraschnellen Lademöglichkeiten" auf „Städte mit Megawatt-Lademöglichkeiten" ausweiten, sodass Industriepartner hohe Qualität in hohe Renditen umwandeln können.

    Trend 2: Umfassendes ultraschnelles Laden

    Ultraschnell ladbare Fahrzeugmodelle, einst ein Luxusgut, werden bald für jedermann zugänglich sein. Der umfassende Einsatz von Halbleitermaterialien der dritten Generation und Traktionsbatterien mit hoher C-Rate wird den Marktanteil ultraschnell ladbarer Fahrzeuge weiter erhöhen. Megawatt-ladbare Nutzfahrzeuge werden den Markt dominieren.

    Trend 3: Elektrifizierung der Logistik im Megawattbereich

    Die Umstellung von „Kraftstoff auf Strom" für rentable Unternehmen wird dazu führen, dass schwere Nutzfahrzeuge schnell von begrenzten, geschlossenen Anwendungen zu einer weit verbreiteten, allumfassenden Nutzung gelangen. Die Kostensenkung bei Traktionsbatterien und die Innovation von Megawatt-Ladetechnologien werden die Elektrifizierung der Logistik im Megawattbereich zu einem unaufhaltsamen Trend machen, der erhebliche wirtschaftliche und soziale Vorteile mit sich bringt.

    Trend 4: Hundert-Megawatt-Stationen

    Im Trend der elektrifizierten Logistik werden Ladestationen im 100-MW-Maßstab zur unverzichtbaren Infrastruktur für den Hochdurchsatzbetrieb. Faktoren wie technische Stärken, wettbewerbsfähige Strompreise und skalierbarer Einsatz werden starke Cluster-Effekte freisetzen und eine langfristige, nachhaltige Rentabilität für Investitionen in Ladestationen sichern.

    Trend 5: Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit

    Im Vergleich zu Personenkraftwagen benötigen Nutzfahrzeuge eine höhere Ladeleistung und einen größeren Anteil an Energiespeichersystemkapazität (ESS) in Ladestationen. Daher werden Sicherheit und Zuverlässigkeit zu grundlegenden Anforderungen für Ladenetzwerke. Die umfassende elektrische Sicherheitsarchitektur schützt Menschen, Fahrzeuge und Ladegeräte nahtlos und wird durch eine robuste Cybersicherheitsgrundlage verstärkt.

    Seite 1 von 2 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Gemeinsam die Zukunft gestalten | Huawei veröffentlicht die Top 10 Trends der Ladeinfrastruktur-Branche bis 2026 SHENZHEN, China, 17. Januar 2026 /PRNewswire/ - Am 16. Januar veröffentlichte Huawei die Top 10 Trends der Lade-Netzwerkbranche 2026. Wang Zhiwu, Präsident des Bereichs Smart Charging Network bei Huawei, gab eine umfassende Einschätzung der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     