Sunmi reduziert Unordnung und steigert die Geschwindigkeit mit neuem All-in-One-Mobilterminal und Scanner-Drucker

SINGAPUR, 17. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Geschäftliche Herausforderung: Geschäfte stehen heute unter doppeltem Druck: der Bedarf an einem schnelleren, flexibleren Kundenservice, der über feste Schalter hinausgeht, und die Nachfrage nach einfacheren, zuverlässigeren Backend-Prozessen. Überfüllte Arbeitstische mit mehreren Geräten beeinträchtigen die Effizienz und Flexibilität.

Das V3 PLUS All-in-One Mobile Terminal stellt eine wichtige Weiterentwicklung der Handheld-Serie von Sunmi dar. Es verfügt nun über einen industrietauglichen Scan-Engine für überragende Leistung bei beschädigten, minderwertigen oder weit entfernten Barcodes, wodurch es auch in anspruchsvollen Umgebungen wie Lagerräumen im Einzelhandel oder im Außenbereich zuverlässig eingesetzt werden kann. Sein raffiniertes ergonomisches Design sorgt für Komfort bei längerem mobilen Einsatz. Durch die Integration von robustem Scannen, Zahlungsabwicklung und einem Hochgeschwindigkeitsdrucker in einem einzigen robusten Gerät ermöglicht das V3 PLUS den Mitarbeitern, den gesamten Transaktionskreislauf überall abzuschließen – und verwandelt jeden Mitarbeiter in einen voll funktionsfähigen, mobilen Servicepunkt.

Für feste Stationen mit hohem Durchsatz stellt Sunmi den 80MM Etikettendrucker vor. Seine wichtigste Innovation ist die Zusammenführung eines Scanners und eines Thermodruckers in einem einzigen, kompakten Gerät. Dadurch entfällt die Notwendigkeit separater Geräte und der damit verbundenen Kabelunordnung, da nur ein einziges USB-Kabel für Strom und Daten benötigt wird. Dieses optimierte Design gewährleistet eine konsistente, schnelle Verarbeitung kritischer Aufgaben an Hauptkassen oder in Küchenausgabebereichen.

Strategischer Wert: Zusammen sorgen diese Tools für einen anpassungsfähigeren und robusteren Betrieb. Der V3 PLUS bewältigt agile, spontane Interaktionen und komplexe Scanaufgaben, während der 80-mm-Etikettendrucker den Betrieb von Hubs mit hohem Volumen unterstützt. Beide sind mit der Gerätemanagement-Plattform von Sunmi verbunden, um eine zentralisierte Überwachung und Steuerung zu ermöglichen. Dieser kombinierte Ansatz ermöglicht es Unternehmen, Abläufe zu entwickeln, die nicht nur effizienter, sondern auch widerstandsfähiger gegenüber unterschiedlichen Anforderungen sind und letztendlich das Erlebnis für Kunden und Mitarbeiter verbessern.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2081156/5721620/sunmi_Logo.jpg

