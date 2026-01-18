    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSinotruk (Hong Kong) AktievorwärtsNachrichten zu Sinotruk (Hong Kong)
    Intelligentes Fahren für Schwerlast-Lkw und unbemannte Logistik

    Foto: adobe.stock.com

    ZYT-Niederlassung in Deutschland nimmt im Januar den Betrieb auf und startet lokale Rekrutierung für Expansion in Europa

    SHENZHEN, China, 18. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Der Anbieter intelligenter Fahrlösungen ZYT stellte auf der „ZYT Brand Gala 2025" seine Strategie für Nutzfahrzeuge vor und erweitert damit sein Geschäftsfeld von ADAS für Personenkraftwagen auf Navigation auf Autobahnen (NOA) für Schwerlastkraftwagen und unbemannte Logistikfahrzeuge.

    Partnering with Leading Commercial Vehicle OEMs to Launch Highway NOA for Heavy-Duty Trucks

    ZYT hat sich mit drei großen chinesischen OEMs – XCMG, SHACMAN und SINOTRUK – zusammengetan, um in der ersten Hälfte des Jahres 2026 die ersten mit ZYT-Technologie ausgestatteten Schwerlastkraftwagen in Serie zu produzieren. Über den Fernverkehr hinaus erweitert ZYT seine intelligenten Fahrfunktionen auf weitere automatisierte Szenarien. Anfang 2026 wird das Unternehmen gemeinsam mit führenden Branchenakteuren unbemannte Logistikfahrzeuge entwickeln, die für den automatisierten Transport in Häfen, Industrieparks und Bergwerken vorgesehen sind.

    Dieser Schritt ist eine natürliche Erweiterung der technischen Kernkompetenzen von ZYT: seiner übertragbaren Architektur, seiner durch „Equal Intelligence for ICE and EV Vehicles" bewährten Plattformanpassungsfähigkeit und seines erstklassigen Engineering-Systems.

    Nutzung der übertragbaren Architektur für Spitzenleistung

    ZYT überträgt seine ausgereifte Full-Stack-Technologie „Perception-Decision-Control" (Wahrnehmung-Entscheidung-Steuerung) von Personenkraftwagen auf Nutzfahrzeuganwendungen. Um den besonderen Dynamiken und Betriebsumgebungen des Schwerlastverkehrs gerecht zu werden, bleibt das Unternehmen seiner „Stay Passionate"-Engineering-Philosophie treu – der Erzielung von Spitzenleistung aus begrenzten Hardware-Ressourcen.

    Das intelligente Fahrsystem für Schwerlast-Lkw verfügt über die proprietäre 1L3R7V-Sensorsuite von ZYT, die von einem SA8650-Domänencontroller mit einer Rechenleistung von 100 TOPS angetrieben wird. Sein Kernstück ist das von ZYT selbst entwickelte End-to-End-Modell. Das für Schwerlast-Szenarien optimierte System ermöglicht Navigation auf Autobahnen (NOA), Fahrassistenz und aktive Sicherheitsfunktionen über einen gesamten Geschwindigkeitsbereich von 0 bis 110 km/h. Die Architektur unterstützt verschiedene Umgebungen – darunter Stadtstraßen, Schnellstraßen und Autobahnen – und bietet eine robuste Fähigkeit zur schnellen technischen Migration über verschiedene Modelle und Szenarien hinweg.

    Seite 1 von 3 


    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
