Microsoft: Wachstumschancen durch KI und steigende IT-Budgets nutzen!

Analysten von KeyBanc haben die Aktie mit einem „Overweight“-Rating bewertet und ein Kursziel von 630 US-Dollar festgelegt. Diese Einschätzung steht im Kontrast zur allgemeinen Skepsis am Markt, die insbesondere Softwareaktien und Unternehmen mit Verbindungen zu OpenAI betrifft. Goldman Sachs hat jedoch kürzlich das Kursziel auf 655 US-Dollar angehoben und argumentiert, dass Microsofts Investitionen in KI-Start-ups wie Anthropic und eigene KI-Modelle das Engagement des Unternehmens diversifizieren.

Microsoft zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial, das durch steigende IT-Budgets und innovative KI-Produkte unterstützt wird. Trotz einer stagnierenden Aktienentwicklung in den letzten Monaten, deuten Umfragen des Hyperscalers KeyBanc darauf hin, dass das Unternehmen von den wachsenden IT-Ausgaben profitieren wird. Die Umfrage unter Wiederverkäufern prognostiziert einen Anstieg der Kundenbudgets um 5,3 Prozent bis 2026, was eine Steigerung im Vergleich zu 4,6 Prozent im Jahr 2025 darstellt. Dies ist besonders vorteilhaft für Microsoft, da die Ausgaben für die Cloud-Computing-Plattform Azure und die KI-Anwendung Copilot zunehmen.

Ein weiterer Aspekt von Microsofts Strategie ist der milliardenschwere Vertrag mit Indigo Carbon, der den Kauf von 2,85 Millionen Bodenkohlenstoff-Gutschriften umfasst. Diese Gutschriften stammen aus Projekten der regenerativen Landwirtschaft in den USA und sollen dazu beitragen, dass Microsoft bis 2030 klimaneutral wird. Der Vertrag ist auf 12 Jahre angelegt und hat einen geschätzten Gesamtwert von 171 bis 228 Millionen US-Dollar. Microsofts Ziel ist es, mehr Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen, als das Unternehmen selbst ausstößt, während gleichzeitig die Emissionen durch den Ausbau von Rechenzentren für KI-Anwendungen steigen.

Zusätzlich plant OpenAI, sein Produkt ChatGPT künftig durch Werbung zu finanzieren, was einen strategischen Wandel darstellt. Tests mit Anzeigen werden zunächst in den USA durchgeführt, während die werbefreien Abonnements weiterhin verfügbar bleiben. Diese Maßnahmen sind Teil von OpenAIs Bestrebungen, neue Einnahmequellen zu erschließen, um die hohen Betriebskosten zu decken.

Schließlich sieht sich Microsoft auch regulatorischen Herausforderungen gegenüber, da die Schweizer Wettbewerbskommission eine Untersuchung zu möglichen Preisabsprachen eingeleitet hat. Die Vorwürfe beziehen sich auf erhebliche Preiserhöhungen, insbesondere bei Microsoft 365, was auf mögliche Verstöße gegen das Kartellrecht hinweist.

