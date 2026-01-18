    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Microsoft: Wachstumschancen durch KI und steigende IT-Budgets nutzen!

    Microsoft: Wachstumschancen durch KI und steigende IT-Budgets nutzen!
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    Microsoft zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial, das durch steigende IT-Budgets und innovative KI-Produkte unterstützt wird. Trotz einer stagnierenden Aktienentwicklung in den letzten Monaten, deuten Umfragen des Hyperscalers KeyBanc darauf hin, dass das Unternehmen von den wachsenden IT-Ausgaben profitieren wird. Die Umfrage unter Wiederverkäufern prognostiziert einen Anstieg der Kundenbudgets um 5,3 Prozent bis 2026, was eine Steigerung im Vergleich zu 4,6 Prozent im Jahr 2025 darstellt. Dies ist besonders vorteilhaft für Microsoft, da die Ausgaben für die Cloud-Computing-Plattform Azure und die KI-Anwendung Copilot zunehmen.

    Analysten von KeyBanc haben die Aktie mit einem „Overweight“-Rating bewertet und ein Kursziel von 630 US-Dollar festgelegt. Diese Einschätzung steht im Kontrast zur allgemeinen Skepsis am Markt, die insbesondere Softwareaktien und Unternehmen mit Verbindungen zu OpenAI betrifft. Goldman Sachs hat jedoch kürzlich das Kursziel auf 655 US-Dollar angehoben und argumentiert, dass Microsofts Investitionen in KI-Start-ups wie Anthropic und eigene KI-Modelle das Engagement des Unternehmens diversifizieren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Short
    488,36€
    Basispreis
    2,65
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    430,60€
    Basispreis
    2,70
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ein weiterer Aspekt von Microsofts Strategie ist der milliardenschwere Vertrag mit Indigo Carbon, der den Kauf von 2,85 Millionen Bodenkohlenstoff-Gutschriften umfasst. Diese Gutschriften stammen aus Projekten der regenerativen Landwirtschaft in den USA und sollen dazu beitragen, dass Microsoft bis 2030 klimaneutral wird. Der Vertrag ist auf 12 Jahre angelegt und hat einen geschätzten Gesamtwert von 171 bis 228 Millionen US-Dollar. Microsofts Ziel ist es, mehr Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen, als das Unternehmen selbst ausstößt, während gleichzeitig die Emissionen durch den Ausbau von Rechenzentren für KI-Anwendungen steigen.

    Zusätzlich plant OpenAI, sein Produkt ChatGPT künftig durch Werbung zu finanzieren, was einen strategischen Wandel darstellt. Tests mit Anzeigen werden zunächst in den USA durchgeführt, während die werbefreien Abonnements weiterhin verfügbar bleiben. Diese Maßnahmen sind Teil von OpenAIs Bestrebungen, neue Einnahmequellen zu erschließen, um die hohen Betriebskosten zu decken.

    Schließlich sieht sich Microsoft auch regulatorischen Herausforderungen gegenüber, da die Schweizer Wettbewerbskommission eine Untersuchung zu möglichen Preisabsprachen eingeleitet hat. Die Vorwürfe beziehen sich auf erhebliche Preiserhöhungen, insbesondere bei Microsoft 365, was auf mögliche Verstöße gegen das Kartellrecht hinweist.



    Microsoft

    +0,70 %
    -2,92 %
    -3,30 %
    -9,26 %
    +8,35 %
    +93,68 %
    +115,61 %
    +795,42 %
    +91.872,00 %
    ISIN:US5949181045WKN:870747

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 459,9USD auf Nasdaq (17. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Microsoft: Wachstumschancen durch KI und steigende IT-Budgets nutzen! Microsoft zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial, das durch steigende IT-Budgets und innovative KI-Produkte unterstützt wird. Trotz einer stagnierenden Aktienentwicklung in den letzten Monaten, deuten Umfragen des Hyperscalers KeyBanc …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     