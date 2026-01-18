Rheinmetall: Analysten optimistisch trotz divergierender Kursziele!

Im Gegensatz dazu hat Berenberg sein Kursziel von 2340 auf 2200 Euro gesenkt, was auf den geplanten Verkauf des zivilen Geschäftsbereichs und geringere kurzfristige Erwartungen im Verteidigungssegment zurückzuführen ist. Die Bank hat ihre Gewinnprognosen für 2025 bis 2027 entsprechend angepasst, bleibt jedoch optimistisch und erwartet ein jährliches Wachstum von 29 Prozent im europäischen Verteidigungsgeschäft bis 2030. Berenberg betont, dass Rheinmetall branchenführendes Wachstum mit mehreren potenziellen Aufwärtstriggern bietet.

Die Aktie von Rheinmetall bleibt trotz divergierender Kursziele im Fokus der Analysten, die das Unternehmen als einen der führenden Akteure im europäischen Aufrüstungszyklus betrachten. Goldman Sachs hat das Kursziel von 2200 auf 2300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess sieht in den kommenden Jahren bedeutende Impulse für den Barmittelzufluss, insbesondere durch eine erwartete Meilensteinzahlung in der Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Er schätzt das Risiko einer signifikanten Reduzierung der deutschen Aufrüstungspläne als äußerst gering ein.

Die Deutsche Bank Research hat ebenfalls die "Buy"-Einstufung mit einem Kursziel von 2100 Euro bestätigt. Analyst Christoph Laskawi sieht Chancen für Anleger und prognostiziert einen steigenden Auftragsbestand, der in den kommenden Monaten 120 Milliarden Euro erreichen könnte. JPMorgan hat Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen und verweist auf steigende US-Rüstungsbudgets sowie geopolitische Entwicklungen als zentrale Faktoren.

Parallel dazu hat der Arbeitgeberverband Südwestmetall einen neuen Vorsitzenden, Peter Sebastian Krause, ernannt, der die Nachfolge von Joachim Schulz antritt. Krause, der seit 2010 im Vorstand ist und zuletzt als Personal- und Arbeitsdirektor bei Rheinmetall tätig war, plant, einen Schwerpunkt auf die Tarifpolitik zu legen, um die Transformation der Branche zu unterstützen und Arbeitsplatzabbau zu verhindern.

In einem weiteren Kontext hat der Bundestag Maßnahmen zur Beschleunigung der Bundeswehr-Aufrüstung beschlossen, die Rheinmetall zugutekommen dürften. Die Regelungen ermöglichen eine schnellere Produktion von Waffen und Munition und senken Hürden bei der Beschaffung. Dies könnte dem Unternehmen, das über ein umfassendes Angebot an Waffensystemen verfügt, zusätzliche Aufträge sichern und die Marktposition stärken.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 1.906EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.