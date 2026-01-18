Kasachstans Öl-Exporte nach Deutschland steigen: Ein neuer Energielieferant?

Um die Lieferketten aufrechtzuerhalten, hat Kazmunaygaz, das staatliche Ölunternehmen Kasachstans, im Dezember 2025 kurzfristig 300.000 Tonnen Öl umgeleitet, um Einschränkungen bei der Pipeline des Kaspischen Pipeline-Konsortiums (CPC) zu kompensieren. Diese Maßnahmen zeigen, wie wichtig es für Kasachstan ist, seine Rolle als zuverlässiger Öl-Lieferant für Deutschland zu festigen.

Im Jahr 2025 verzeichnete Kasachstan einen signifikanten Anstieg seiner Ölexporte nach Deutschland, die um 44 Prozent auf 2,146 Millionen Tonnen stiegen. Diese Entwicklung ist besonders relevant, da Deutschland nach Alternativen zu russischem Öl sucht, insbesondere seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Die Exporte über die russische Druschba-Pipeline haben sich als stabil erwiesen, während die Exporte über die Baku-Tiflis-Ceyhan-Route um 11 Prozent auf 1,263 Millionen Tonnen gesunken sind. KazTransOil, das Pipelineunternehmen, kündigte an, dass die Exporte nach Deutschland im Jahr 2026 auf 2,5 Millionen Tonnen gesteigert werden sollen. Diese Zunahme unterstreicht die wachsende Bedeutung Kasachstans für die deutsche Energieversorgung, insbesondere für die Raffinerie im brandenburgischen Schwedt.

Parallel dazu haben sich die Ölpreise aufgrund geopolitischer Spannungen, insbesondere im Iran, volatil entwickelt. Nach zurückhaltenden Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu einem möglichen Militärschlag gegen den Iran fielen die Preise für Brent- und WTI-Öl erheblich. Der Preis für ein Barrel Brent sank um 3,17 Dollar auf 63,35 Dollar, während WTI um 3,04 Dollar auf 58,98 Dollar fiel. Diese Preisschwankungen sind auf die Unsicherheiten im Iran zurückzuführen, wo die brutalen Maßnahmen der Sicherheitskräfte gegen Proteste die Sorgen über einen möglichen militärischen Konflikt schürten.

Zusätzlich wird ab dem 1. Februar 2026 ein neuer Preisdeckel für russisches Öl eingeführt, der auf 44,10 US-Dollar pro Barrel gesenkt wird. Diese Maßnahme ist Teil der westlichen Sanktionen gegen Russland und soll verhindern, dass das Land von steigenden Ölpreisen profitiert. Die Preisobergrenze wird alle sechs Monate überprüft, um sicherzustellen, dass sie nicht mehr als 15 Prozent unter dem durchschnittlichen Marktpreis liegt.

Insgesamt zeigt die Situation, dass Kasachstan eine zunehmend zentrale Rolle in der europäischen Energieversorgung spielt, während geopolitische Spannungen die Ölpreise und die Marktbedingungen weiterhin beeinflussen.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 63,92USD auf L&S Exchange (16. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.