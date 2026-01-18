Trump löst DAX-Kursrutsch aus: Zölle schockieren die Finanzmärkte!
Die jüngste Ankündigung neuer Zölle durch US-Präsident Donald Trump hat die Finanzmärkte in Aufruhr versetzt. Am Samstag reagierten die Anleger mit einem drastischen Rückgang des DAX, der um etwa 300 Punkte fiel und nur knapp über der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten blieb. Diese Zollmaßnahmen, die ab dem 1. Februar 2024 in Kraft treten sollen, betreffen insbesondere Deutschland und andere europäische Länder und sehen zunächst einen Zollsatz von 10 Prozent vor, der ab dem 1. Juni auf 25 Prozent steigen soll. Trump begründete die Entscheidung mit dem Konflikt um Grönland.
Der DAX hatte zu Beginn des Jahres eine starke Performance gezeigt, erreichte am Dienstag mit 25.507 Punkten seinen Höchststand und verzeichnete ein Jahresplus von über 4 Prozent. Doch die Ankündigung der Zölle führte zu einem Rückgang, und am Freitag wurde der Index auf 25.288 Punkte taxiert, was einem Rückgang von fast 0,3 Prozent entspricht. Auch an der Wall Street zeigte der marktbreite S&P 500 eine schwache Tendenz und drehte kurz vor Erreichen seiner Bestmarke ins Negative.
In einem anderen wirtschaftlichen Kontext berichtete die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY von einem leichten Umsatzwachstum in Deutschland für das Geschäftsjahr 2024/25. Der Umsatz stieg um 2,3 Prozent auf rund 2,7 Milliarden Euro, wobei die Steuerberatung den größten Umsatzanteil ausmachte, gefolgt von Consulting und Wirtschaftsprüfung. Der Geschäftsführer von EY Deutschland, Henrik Ahlers, wies jedoch auf die Herausforderungen durch ein schwaches Marktumfeld und geopolitische Risiken hin. Zudem leidet das Unternehmen unter den Folgen des Wirecard-Skandals, der EY bis März 2026 daran hindert, neue Prüfungsmandate bei Unternehmen von öffentlichem Interesse in Deutschland anzunehmen.
Ahlers äußerte sich optimistisch für das laufende Geschäftsjahr und betonte, dass das Unternehmen durch Umstrukturierungen bereits leichte Wachstumsimpulse verzeichnen konnte. Besonders erfreulich sei die Entscheidung des Allianz-Konzerns, EY als neuen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2027 vorzuschlagen. Trotz der Herausforderungen bleibt EY zuversichtlich, das Wachstum im kommenden Jahr steigern zu können.
Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 25.311PKT auf L&S Exchange (16. Januar 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.
