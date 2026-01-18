Supreme Court entscheidet über Glyphosat: Bayer hofft auf Wendepunkt!

Bayer sieht sich in den milliardenschweren Rechtsstreitigkeiten um Glyphosat in den USA optimistisch, nachdem der US Supreme Court dem Fall "Durnell" zur Verhandlung zugestimmt hat. Die Richter müssen entscheiden, ob Bundesrecht bezüglich Warnhinweisen beim Verkauf von Unkrautvernichtern Vorrang vor dem Recht der Bundesstaaten hat. Diese Entscheidung könnte weitreichende Auswirkungen auf die laufenden Klagen gegen Bayer haben, die aus der Übernahme von Monsanto im Jahr 2018 resultieren. Nach der Bekanntgabe der Verhandlung stieg der Aktienkurs von Bayer um vier Prozent.

Der Fall "Durnell" wurde ursprünglich im Oktober 2023 in St. Louis verhandelt, wo ein Geschworenengericht entschied, dass Bayer eine Krebswarnung hätte ausgeben müssen, und dem Kläger eine hohe Entschädigung zusprach. Bayer argumentiert jedoch, dass die US-Umweltbehörde EPA keine Gesundheitsrisiken bei der Anwendung von Glyphosat sieht und das Produktlabel ohne Warnung genehmigt hat. Daher sollten die Schadenersatzansprüche, die auf dem Recht einzelner Bundesstaaten basieren, nicht bestehen. Der Solicitor General der US-Regierung hat den Antrag von Bayer auf Prüfung des Falls unterstützt, was die Hoffnungen des Unternehmens weiter stärkt.