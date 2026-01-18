Supreme Court entscheidet über Glyphosat: Bayer hofft auf Wendepunkt!
Bayer sieht sich in den milliardenschweren Rechtsstreitigkeiten um Glyphosat in den USA optimistisch, nachdem der US Supreme Court dem Fall "Durnell" zur Verhandlung zugestimmt hat. Die Richter müssen entscheiden, ob Bundesrecht bezüglich Warnhinweisen beim Verkauf von Unkrautvernichtern Vorrang vor dem Recht der Bundesstaaten hat. Diese Entscheidung könnte weitreichende Auswirkungen auf die laufenden Klagen gegen Bayer haben, die aus der Übernahme von Monsanto im Jahr 2018 resultieren. Nach der Bekanntgabe der Verhandlung stieg der Aktienkurs von Bayer um vier Prozent.
Der Fall "Durnell" wurde ursprünglich im Oktober 2023 in St. Louis verhandelt, wo ein Geschworenengericht entschied, dass Bayer eine Krebswarnung hätte ausgeben müssen, und dem Kläger eine hohe Entschädigung zusprach. Bayer argumentiert jedoch, dass die US-Umweltbehörde EPA keine Gesundheitsrisiken bei der Anwendung von Glyphosat sieht und das Produktlabel ohne Warnung genehmigt hat. Daher sollten die Schadenersatzansprüche, die auf dem Recht einzelner Bundesstaaten basieren, nicht bestehen. Der Solicitor General der US-Regierung hat den Antrag von Bayer auf Prüfung des Falls unterstützt, was die Hoffnungen des Unternehmens weiter stärkt.
Bayer hat im Herbst 2023 seine Rückstellungen für Glyphosat erhöht, was auf Vergleichsvereinbarungen und einen moderaten Anstieg der Klagen zurückzuführen ist. Bis Mitte Oktober wurden 197.000 Ansprüche registriert, von denen etwa 132.000 entweder verglichen wurden oder die Vergleichskriterien nicht erfüllten. Konzernchef Bill Anderson, der im Juni 2023 die Führung übernahm, hat sich das Ziel gesetzt, die Rechtsstreitigkeiten bis Ende 2026 signifikant zu reduzieren.
Die Hoffnung auf ein positives Urteil des Supreme Court ist Teil einer umfassenderen Strategie von Bayer, die rechtlichen Risiken zu minimieren. Das Unternehmen hat auch seine Lobbyarbeit in den US-Bundesstaaten intensiviert, um Gesetzesänderungen zu erreichen, die die Rechtslage zugunsten von Bundesrecht klären könnten. Ein positives Urteil könnte nicht nur die laufenden Klagen beeinflussen, sondern auch den Weg für eine Erholung des Aktienkurses ebnen, der seit April 2024 einen Aufwärtstrend zeigt. Die Entscheidung des Supreme Court wird bis Ende Juni 2024 erwartet, was für Bayer eine entscheidende Wendung in den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten darstellen könnte.
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,40 % und einem Kurs von 44,23EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
