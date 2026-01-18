Klöckner & Co: Mega-Übernahmeangebot von Worthington Steel für 2,1 Mrd. €!

Der Vorstand und Aufsichtsrat von Klöckner & Co haben dem Angebot zugestimmt und beabsichtigen, den Aktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage. Die Transaktion unterliegt einer Mindestannahmequote von 65 % und weiteren üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen.

Am 15. Januar 2026 gab die Klöckner & Co SE bekannt, dass sie eine Zusammenschlussvereinbarung mit der Worthington Steel, Inc. und deren Tochtergesellschaft Worthington Steel GmbH unterzeichnet hat. Im Rahmen dieser Vereinbarung plant Worthington Steel, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle Aktien von Klöckner & Co zu unterbreiten, wobei ein Preis von 11,00 Euro pro Aktie in bar angeboten wird. Dies entspricht einer erheblichen Prämie von etwa 98 % auf den volumengewichteten 3-Monats-Durchschnittskurs und etwa 81 % auf den Schlusskurs vom 5. Dezember 2025.

Worthington Steel hat zugesichert, die strategische Ausrichtung von Klöckner & Co zu unterstützen, die sich auf höherwertige Produkte und Dienstleistungen konzentriert. Der Sitz des Unternehmens in Düsseldorf bleibt bestehen, und es sind keine Entlassungen oder Schließungen von Standorten geplant. Nach Abschluss der Transaktion wird Worthington Steel im Aufsichtsrat von Klöckner & Co vertreten sein.

Die SWOCTEM GmbH, die größte Aktionärin von Klöckner & Co, hat bereits eine unwiderrufliche Annahmeverpflichtung für ihre Beteiligung von etwa 41,53 % an der Gesellschaft abgegeben. Der Gesamtunternehmenswert der Transaktion wird auf rund 2,1 Milliarden Euro geschätzt.

Zusätzlich plant Klöckner & Co, die Becker Gruppe zu verkaufen, um sich stärker auf höherwertige Produkte und Dienstleistungen zu konzentrieren. Diese strategischen Entscheidungen sollen die Marktposition von Klöckner & Co in Europa und Nordamerika stärken und das Unternehmen als eines der führenden Service-Center- und Metallverarbeitungsunternehmen positionieren.

Die Übernahme wird von Goldman Sachs Bank Europe SE als Finanzberater und Hengeler Mueller als Rechtsberater begleitet. Die Angebotsunterlage wird nach Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht, und der Abschluss des Übernahmeangebots wird für das zweite Halbjahr 2026 angestrebt.

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +28,44 % und einem Kurs von 11,02EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.