    Drägerwerk-Aktien steigen über 11%: Positive Prognosen treiben Kurs an!

    Foto: Drägerwerk AG

    Die Aktien des Medizin- und Sicherheitstechnikherstellers Drägerwerk haben am Freitag einen bemerkenswerten Anstieg von über 11,7 Prozent auf 89,70 Euro verzeichnet, was den höchsten Stand seit April 2020 markiert. Dieser Kurszuwachs folgt auf die Veröffentlichung positiver Eckdaten und eines ersten Ausblicks für das Jahr 2026, die das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab. Der Umsatz soll demnach im Jahr 2026 um 1,0 bis 5,0 Prozent steigen, basierend auf einem Auftragseingang von fast 3,6 Milliarden Euro im Jahr 2025. Für das kommende Jahr wird ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 5,0 bis 7,5 Prozent des Umsatzes prognostiziert.

    Analyst Harald Hof von MWB Research hebt hervor, dass die Prognose des Managements auf eine stärkere Margendynamik hindeutet als zuvor angenommen. Zudem habe sich das Jahr 2025 gewinnseitig besser entwickelt als erwartet, was auf eine robuste Medizintechniksparte und einen verbesserten Produktmix zurückzuführen sei. Diese positiven Entwicklungen sind besonders bemerkenswert angesichts der Herausforderungen durch internationale Zollstreitigkeiten und ungünstige Wechselkurse. In Reaktion auf diese Faktoren hat Hof seine Gewinnerwartungen angehoben und das Kursziel von 76 auf 95 Euro angehoben, was eine Hochstufung von "Hold" auf "Buy" rechtfertigt.

    Insgesamt summiert sich das Kursplus der Drägerwerk-Aktien innerhalb von zwei Tagen auf rund 22 Prozent, und seit Ende 2024 hat sich der Wert der Aktien fast verdoppelt. Im vergangenen Jahr erzielte Drägerwerk einen Umsatz von fast 3,5 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der operative Gewinn stieg auf 226 bis 236 Millionen Euro, was einer Marge zwischen 6,5 und 6,8 Prozent entspricht. Diese Ergebnisse übertrafen sowohl die eigenen Prognosen des Unternehmens als auch die Markterwartungen.

    Die endgültigen Zahlen für das vergangene Jahr sowie ein finaler Dividendenvorschlag werden am 24. März erwartet. Analysten zeigen sich optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens, insbesondere in Bezug auf die Margen und das Umsatzwachstum. Die positive Auftragslage und die internen Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität könnten Drägerwerk in den kommenden Jahren zu einem signifikanten Wachstum verhelfen.



    Draegerwerk

    ISIN:DE0005550636WKN:555063

    Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,78 % und einem Kurs von 88,40EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Drägerwerk-Aktien steigen über 11%: Positive Prognosen treiben Kurs an! Die Aktien des Medizin- und Sicherheitstechnikherstellers Drägerwerk haben am Freitag einen bemerkenswerten Anstieg von über 11,7 Prozent auf 89,70 Euro verzeichnet, was den höchsten Stand seit April 2020 markiert. Dieser Kurszuwachs folgt auf die …
