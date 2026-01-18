Drägerwerk-Aktien steigen über 11%: Positive Prognosen treiben Kurs an!

Die Aktien des Medizin- und Sicherheitstechnikherstellers Drägerwerk haben am Freitag einen bemerkenswerten Anstieg von über 11,7 Prozent auf 89,70 Euro verzeichnet, was den höchsten Stand seit April 2020 markiert. Dieser Kurszuwachs folgt auf die Veröffentlichung positiver Eckdaten und eines ersten Ausblicks für das Jahr 2026, die das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab. Der Umsatz soll demnach im Jahr 2026 um 1,0 bis 5,0 Prozent steigen, basierend auf einem Auftragseingang von fast 3,6 Milliarden Euro im Jahr 2025. Für das kommende Jahr wird ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 5,0 bis 7,5 Prozent des Umsatzes prognostiziert.

Analyst Harald Hof von MWB Research hebt hervor, dass die Prognose des Managements auf eine stärkere Margendynamik hindeutet als zuvor angenommen. Zudem habe sich das Jahr 2025 gewinnseitig besser entwickelt als erwartet, was auf eine robuste Medizintechniksparte und einen verbesserten Produktmix zurückzuführen sei. Diese positiven Entwicklungen sind besonders bemerkenswert angesichts der Herausforderungen durch internationale Zollstreitigkeiten und ungünstige Wechselkurse. In Reaktion auf diese Faktoren hat Hof seine Gewinnerwartungen angehoben und das Kursziel von 76 auf 95 Euro angehoben, was eine Hochstufung von "Hold" auf "Buy" rechtfertigt.