Tarifverhandlungen bei Lufthansa: Verdi fordert 6% Gehaltserhöhung!

Aktuell müssen Passagiere bei den Verhandlungen nicht mit Warnstreiks rechnen. Die von Verdi vertretenen Berufsgruppen, darunter Techniker, Check-In-Mitarbeiter und Kundenbetreuer, haben jedoch die Möglichkeit, im Konfliktfall den Flugbetrieb zu stören. Im Jahr 2024 führte eine Schlichtung zu einer Lösung, was die Unsicherheit in der Branche verdeutlicht.

Die Gewerkschaft Verdi hat für die bevorstehenden Tarifverhandlungen mit der Lufthansa eine Gehaltserhöhung von 6 Prozent gefordert, die rund 20.000 Bodenbeschäftigte des Konzerns betrifft. Für die unteren Lohngruppen soll eine Mindeststeigerung von 250 Euro pro Monat erreicht werden. Die Verhandlungen beginnen am Montag in Frankfurt, und Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky äußerte die Erwartung, dass die Gespräche schwierig werden könnten. Er betonte, dass es nicht akzeptabel sei, dass der Konzern trotz wirtschaftlicher Erfolge keine finanziellen Mittel für die Beschäftigten bereitstellen wolle. Reschinsky ist zuversichtlich, dass mit dem starken Rückhalt der Mitarbeiter eine positive Wende in der Verhandlungsdynamik erreicht werden kann.

Parallel dazu hat Deutsche Bank Research das Kursziel für die Lufthansa-Aktie von 7,70 auf 8,60 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Hold" belassen. In einem aktuellen Branchenausblick für das Jahr 2026 wird auf die komplexen Rahmenbedingungen der Transportbranche hingewiesen. Während die Trends im Passagier- und Frachtbereich als solide gelten, deuten aktuelle Wirtschaftsindikatoren auf eine konjunkturelle Abschwächung hin. Analysten Andy Chu und Jaime Rowbotham empfehlen Anlegern, sich an den aktuellen Branchendaten zu orientieren und flexibel auf neue Entwicklungen zu reagieren.

Insgesamt stehen die Tarifverhandlungen vor einer herausfordernden Phase, in der die Interessen der Beschäftigten und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Unternehmens aufeinanderprallen. Die Ergebnisse dieser Verhandlungen könnten nicht nur die Arbeitsbedingungen der Bodenbeschäftigten beeinflussen, sondern auch Auswirkungen auf die gesamte Lufthansa-Gruppe und deren Marktposition haben. Die kommenden Tage werden entscheidend sein, um zu sehen, ob eine Einigung erzielt werden kann, die sowohl den Bedürfnissen der Mitarbeiter als auch den wirtschaftlichen Zielen des Unternehmens gerecht wird.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 8,354EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.