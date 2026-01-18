Euro fällt auf Tiefstand: US-Konjunkturdaten setzen die Gemeinschaftswährung unter Druck

Die positiven US-Konjunkturdaten, insbesondere die überraschend niedrigen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die gestiegene Industriestimmung in New York sowie das verbesserte Geschäftsklima in Philadelphia, dämpfen die Erwartungen an Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed. Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) erwarten bis Ende des Jahres zwei Zinssenkungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte. Trotz der jüngsten Angriffe von Präsident Donald Trump auf die Unabhängigkeit der Fed bleibt die Marktmeinung, dass die Notenbank ihre Entscheidungen auf Basis wirtschaftlicher Fakten treffen wird.

Die Euro-Kursentwicklung steht derzeit unter dem Einfluss robuster US-Konjunkturdaten, die am Donnerstag zu einem Rückgang der Gemeinschaftswährung auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember führten. Im europäischen Handel fiel der Euro auf 1,1593 US-Dollar, was den Abwärtstrend seit Ende letzten Jahres fortsetzte. Im US-Handel stabilisierte sich der Kurs bei 1,1613 Dollar, während die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1624 Dollar festlegte.

Im weiteren Handelsverlauf wird erwartet, dass US-Konjunkturdaten, insbesondere die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, in den Fokus rücken. Diese Daten sind für die Geldpolitik der Fed von großer Bedeutung. Das britische Pfund zeigte ebenfalls Schwäche gegenüber dem US-Dollar, konnte jedoch durch unerwartet starke Konjunkturdaten etwas stabilisiert werden.

Am Freitag stabilisierte sich der Euro im US-Handel unter der Marke von 1,16 US-Dollar, nachdem er zuvor auf 1,1585 Dollar gefallen war. Dies war der tiefste Stand seit Ende November. Der Referenzkurs der EZB wurde auf 1,1617 Dollar festgelegt. Trump äußerte sich zurückhaltend zu möglichen Veränderungen in der Fed-Führung, was Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik schürt.

Die Marktbeobachter beschreiben den Handel als impulsarm, wobei die endgültigen Daten zur Preisentwicklung in Deutschland und Italien sowie die US-Industrieproduktion am Nachmittag für mehr Bewegung sorgen könnten. Trotz der robusten US-Wirtschaftsdaten scheinen die Notenbanker der Fed vorsichtig zu sein, was eine weitere Lockerung der Geldpolitik betrifft. Die Finanzmärkte bleiben gespannt auf die kommenden Konjunkturdaten, die entscheidend für die zukünftige Zinsentwicklung sein könnten.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,159USD auf Forex (18. Januar 2026, 01:32 Uhr) gehandelt.