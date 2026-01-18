    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsARI Motors Industries AktievorwärtsNachrichten zu ARI Motors Industries
    ARI Motors und Faction: Strategische Partnerschaft für autonome Lieferfahrzeuge!

    Foto: ARI Motors GmbH

    Die ARI Motors Industries SE hat am 15. Januar 2026 ein strategisches Term Sheet mit der US-amerikanischen Faction Technology, Inc. unterzeichnet, um die gemeinsame Gesellschaft ARVIA SE weiterzuentwickeln. Durch diese Vereinbarung erhöht ARI seine Beteiligung an ARVIA von 25 % auf 40 %. Die neue Struktur vereinfacht das Joint Venture, das nun ausschließlich aus ARI und Faction besteht, und schafft eine transatlantische Plattform für autonome Lieferfahrzeuge, die europäische Fahrzeugkompetenz mit US-Technologie kombiniert.

    Die Einbringung der autonomen Fahr- und Flottentechnologie von Faction in die ARVIA SE ist an eine Mindestfinanzierung von 8 Millionen Euro gebunden. Bis zur Vollziehung dieser Einbringung hält ARI 100 % der Anteile an ARVIA. Für die Aktionäre von ARI bedeutet dies einen signifikanten wirtschaftlichen Vorteil, da sie nun einen größeren Anteil an einer Plattform haben, die bereits bestehende Kundenprogramme in den USA adressiert.

    Das Term Sheet sieht einen konkreten operativen Fahrplan vor, der den Know-how-Transfer der autonomen Systeme von Faction auf ARI umfasst. Zudem wird die Integration der Faction-Technologie in die bestehenden Fahrzeugplattformen von ARI angestrebt. ARI bringt seine Stärken in den Bereichen Industrialisierung, Individualisierung und europäische Fertigung ein, um eine skalierbare Produktions- und Integrationsstruktur in Europa aufzubauen.

    Die Partner planen, im Jahr 2026 bis zu 200 autonome Lieferfahrzeuge aus der europäischen Fertigung zu produzieren und auszuliefern, was ein Umsatzvolumen von über 5 Millionen Euro generieren soll. Dies markiert den Übergang von der Technologie-Phase zur operativen Skalierung.

    Thomas Kuwatsch, CFO von ARI, betont, dass die neue Struktur die Position des Unternehmens erheblich stärkt und das Skalierungspotenzial verdeutlicht. Ain McKendrick, CEO von Faction, hebt hervor, dass ARI der ideale Partner für die Industrialisierung der autonomen Technologie in Europa ist, da die Kombination aus Fertigungskompetenz und regulatorischem Know-how einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellt.

    Mit dieser strategischen Partnerschaft positioniert sich ARI frühzeitig als Schlüsselakteur im wachsenden Markt für autonome Lieferfahrzeuge, der durch Kostendruck und Personalmangel an Dynamik gewinnt. Die Entwicklungen werden als potenziell kursrelevant eingestuft, was die Bedeutung dieser Vereinbarung unterstreicht.



    ARI Motors Industries

    -9,34 %
    +23,24 %
    +16,67 %
    -32,78 %
    -60,49 %
    -96,02 %
    ISIN:DE000A3D6Q45WKN:A3D6Q4

    Die ARI Motors Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,34 % und einem Kurs von 0,165EUR auf Frankfurt (16. Januar 2026, 19:24 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
