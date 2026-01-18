ARI Motors und Faction: Strategische Partnerschaft für autonome Lieferfahrzeuge!

Die Einbringung der autonomen Fahr- und Flottentechnologie von Faction in die ARVIA SE ist an eine Mindestfinanzierung von 8 Millionen Euro gebunden. Bis zur Vollziehung dieser Einbringung hält ARI 100 % der Anteile an ARVIA. Für die Aktionäre von ARI bedeutet dies einen signifikanten wirtschaftlichen Vorteil, da sie nun einen größeren Anteil an einer Plattform haben, die bereits bestehende Kundenprogramme in den USA adressiert.

Die ARI Motors Industries SE hat am 15. Januar 2026 ein strategisches Term Sheet mit der US-amerikanischen Faction Technology, Inc. unterzeichnet, um die gemeinsame Gesellschaft ARVIA SE weiterzuentwickeln. Durch diese Vereinbarung erhöht ARI seine Beteiligung an ARVIA von 25 % auf 40 %. Die neue Struktur vereinfacht das Joint Venture, das nun ausschließlich aus ARI und Faction besteht, und schafft eine transatlantische Plattform für autonome Lieferfahrzeuge, die europäische Fahrzeugkompetenz mit US-Technologie kombiniert.

Das Term Sheet sieht einen konkreten operativen Fahrplan vor, der den Know-how-Transfer der autonomen Systeme von Faction auf ARI umfasst. Zudem wird die Integration der Faction-Technologie in die bestehenden Fahrzeugplattformen von ARI angestrebt. ARI bringt seine Stärken in den Bereichen Industrialisierung, Individualisierung und europäische Fertigung ein, um eine skalierbare Produktions- und Integrationsstruktur in Europa aufzubauen.

Die Partner planen, im Jahr 2026 bis zu 200 autonome Lieferfahrzeuge aus der europäischen Fertigung zu produzieren und auszuliefern, was ein Umsatzvolumen von über 5 Millionen Euro generieren soll. Dies markiert den Übergang von der Technologie-Phase zur operativen Skalierung.

Thomas Kuwatsch, CFO von ARI, betont, dass die neue Struktur die Position des Unternehmens erheblich stärkt und das Skalierungspotenzial verdeutlicht. Ain McKendrick, CEO von Faction, hebt hervor, dass ARI der ideale Partner für die Industrialisierung der autonomen Technologie in Europa ist, da die Kombination aus Fertigungskompetenz und regulatorischem Know-how einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellt.

Mit dieser strategischen Partnerschaft positioniert sich ARI frühzeitig als Schlüsselakteur im wachsenden Markt für autonome Lieferfahrzeuge, der durch Kostendruck und Personalmangel an Dynamik gewinnt. Die Entwicklungen werden als potenziell kursrelevant eingestuft, was die Bedeutung dieser Vereinbarung unterstreicht.

Die ARI Motors Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,34 % und einem Kurs von 0,165EUR auf Frankfurt (16. Januar 2026, 19:24 Uhr) gehandelt.