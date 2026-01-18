Alexandra Popp: Wechsel zu BVB? Zukunft beim VfL Wolfsburg ungewiss!

Alexandra Popp, die ehemalige Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, hat ihre Zukunft beim VfL Wolfsburg offen gelassen und zeigt Interesse an einem Wechsel zu Borussia Dortmund. In einem Interview mit dem "Kicker" äußerte die 34-jährige Stürmerin, dass der Gedanke an einen Wechsel zu den BVB-Frauen weiterhin in ihrem Hinterkopf sei. Ihr Vertrag in Wolfsburg läuft am Saisonende aus, und Popp, die in Witten geboren wurde und zuvor beim MSV Duisburg spielte, hat sich noch nicht entschieden, ob sie in Wolfsburg bleibt oder woanders spielt. Sie betonte, dass sie sich in dieser Phase ihrer Karriere nicht vorschnell entscheiden möchte und es viele Ungewissheiten gibt.

Aktuell führt Popp gemeinsam mit Selina Cerci von Hoffenheim die Torjägerliste der Bundesliga an, beide haben zehn Tore erzielt. Popp fühlt sich körperlich fit und betont, dass ihr Rücktritt aus dem Nationalteam im Jahr 2024 ihr die Möglichkeit gibt, sich besser zu regenerieren. Diese Entlastung ermöglicht es ihr, befreiter zu spielen.