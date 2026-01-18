Alexandra Popp: Wechsel zu BVB? Zukunft beim VfL Wolfsburg ungewiss!
Alexandra Popp, die ehemalige Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, hat ihre Zukunft beim VfL Wolfsburg offen gelassen und zeigt Interesse an einem Wechsel zu Borussia Dortmund. In einem Interview mit dem "Kicker" äußerte die 34-jährige Stürmerin, dass der Gedanke an einen Wechsel zu den BVB-Frauen weiterhin in ihrem Hinterkopf sei. Ihr Vertrag in Wolfsburg läuft am Saisonende aus, und Popp, die in Witten geboren wurde und zuvor beim MSV Duisburg spielte, hat sich noch nicht entschieden, ob sie in Wolfsburg bleibt oder woanders spielt. Sie betonte, dass sie sich in dieser Phase ihrer Karriere nicht vorschnell entscheiden möchte und es viele Ungewissheiten gibt.
Aktuell führt Popp gemeinsam mit Selina Cerci von Hoffenheim die Torjägerliste der Bundesliga an, beide haben zehn Tore erzielt. Popp fühlt sich körperlich fit und betont, dass ihr Rücktritt aus dem Nationalteam im Jahr 2024 ihr die Möglichkeit gibt, sich besser zu regenerieren. Diese Entlastung ermöglicht es ihr, befreiter zu spielen.
In der Bundesliga gab es am 18. Spieltag einige spannende Begegnungen. Borussia Dortmund feierte einen dramatischen 3:2-Sieg gegen den FC St. Pauli, wobei Emre Can in der Nachspielzeit per Elfmeter den entscheidenden Treffer erzielte. Dortmund verkürzte damit den Rückstand auf Tabellenführer Bayern München auf acht Punkte. Die TSG Hoffenheim setzte ihren positiven Trend fort und besiegte Bayer Leverkusen mit 1:0, während der 1. FC Köln nach acht sieglosen Spielen einen wichtigen 2:1-Sieg gegen Mainz 05 feierte.
Der VfL Wolfsburg musste sich mit einem 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Heidenheim begnügen, was die Wolfsburger in der Tabelle nicht voranbrachte. Der Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach trennten sich torlos 0:0.
Insgesamt zeigt sich, dass die Bundesliga weiterhin spannend bleibt, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, mit vielen offenen Fragen bezüglich der Zukunft von Schlüsselspielern wie Alexandra Popp und den Entwicklungen in der Tabelle.
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 3,375EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.