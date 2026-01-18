DEFAMA kauft zwei Fachmarktzentren: Starke Expansion im Einzelhandel!

In Vöhringen sind die Hauptmieter TEDi und ein Friseur, während in Ochsenhausen die Einzelhändler NKD, Takko und Schuh Mann vertreten sind. Beide Standorte sind Teil größerer Einzelhandelsagglomerationen, was ihre Attraktivität erhöht. In Ochsenhausen sind unter anderem EDEKA, ein Getränkemarkt und ein Fahrradgeschäft in unmittelbarer Nähe, während in Vöhringen LIDL, Kaufland, Müller Drogerie und Woolworth angrenzen. Diese strategische Lage verspricht stabile Einnahmen und eine langfristige Rentabilität.

Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat kürzlich zwei Fachmarktzentren in Baden-Württemberg und Bayern erworben, um ihr Portfolio weiter auszubauen. Die Immobilien befinden sich in den Städten Ochsenhausen und Vöhringen und bieten zusammen eine vermietbare Fläche von etwa 2.400 Quadratmetern. Die Transaktionen wurden zu einem Gesamtpreis von 3,24 Millionen Euro abgeschlossen, wobei die jährlichen Mieterträge auf über 320.000 Euro geschätzt werden.

Mit diesen Akquisitionen erweitert DEFAMA ihr Portfolio auf insgesamt 94 Standorte mit einer Gesamtfläche von 324.000 Quadratmetern, die zu 93 Prozent vermietet sind. Zu den größten Mietern des Unternehmens zählen namhafte Einzelhändler wie ALDI, EDEKA, Kaufland, LIDL, Netto, Penny, REWE, DM, Rossmann und viele andere. Diese Diversifikation der Mieterbasis trägt zur Stabilität der Einnahmen bei und minimiert das Risiko von Leerständen.

Die Transaktionen stehen jedoch noch unter einer aufschiebenden Bedingung, was bedeutet, dass sie noch nicht endgültig abgeschlossen sind. Dennoch zeigt der Kauf die fortlaufende Wachstumsstrategie von DEFAMA im deutschen Einzelhandelsimmobiliensektor. Das Unternehmen hat sich als einer der effizientesten Akteure in diesem Bereich etabliert und plant, weiterhin in profitable Immobilien zu investieren.

Insgesamt bekräftigt DEFAMA mit diesen Käufen ihre Position im Markt und zeigt, dass sie in der Lage ist, attraktive Immobilien zu erwerben, die sowohl kurzfristige als auch langfristige Erträge generieren. Diese Strategie könnte es dem Unternehmen ermöglichen, auch in Zukunft zweistellig zu wachsen und den Investoren einen Mehrwert zu bieten.

Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 28,00EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.