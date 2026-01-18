Symrise AG: Trotz Wertsenkung – Analysten bleiben optimistisch auf 'Kaufen'

Zu den identifizierten Megatrends gehören die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln mit Zusatznutzen sowie der Wunsch nach Produkten mit reduziertem Zucker- und Salzgehalt. Zudem wird der Fokus auf Natürlichkeit und der Trend zur "ewigen Jugend" als bedeutend erachtet. Auch die wachsende Haustierpopulation spielt eine Rolle, da sie die Nachfrage nach entsprechenden Produkten und Dienstleistungen anheizt.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die Symrise AG von 115 auf 107 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung des Unternehmens weiterhin auf "Kaufen" belassen. Analyst Thomas Maul äußerte, dass der Kapitalmarkt die kurzfristigen Risiken überbewerte und dabei das langfristige Wachstumspotenzial von Symrise vernachlässige. Dieses Potenzial sei insbesondere durch verschiedene Megatrends bedingt, die sich positiv auf die Geschäftsentwicklung des Unternehmens auswirken könnten.

Die DZ Bank sieht in diesen Trends eine solide Grundlage für das zukünftige Wachstum von Symrise, trotz der aktuellen Unsicherheiten und Herausforderungen, die das Unternehmen möglicherweise kurzfristig belasten könnten. Die Analysten betonen, dass die langfristigen Perspektiven und die Innovationskraft von Symrise nicht außer Acht gelassen werden sollten.

Symrise, ein führendes Unternehmen in der Duft- und Geschmacksstoffindustrie, hat sich in den letzten Jahren durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie durch strategische Akquisitionen eine starke Marktposition erarbeitet. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass das Unternehmen auch in Zukunft von den genannten Trends profitieren kann.

Die aktuelle Marktbewertung könnte aus Sicht der DZ Bank nicht die tatsächlichen Möglichkeiten widerspiegeln, die Symrise bietet. Die Analysten raten Investoren, die kurzfristigen Marktschwankungen zu ignorieren und stattdessen auf die langfristigen Wachstumschancen zu setzen, die sich aus den sich verändernden Verbraucherbedürfnissen ergeben.

Insgesamt bleibt die DZ Bank optimistisch hinsichtlich der Entwicklung von Symrise und sieht die Aktie als attraktives Investment, trotz der Anpassung des fairen Wertes. Die Einschätzung "Kaufen" signalisiert, dass die Analysten von einer positiven Kursentwicklung in der Zukunft ausgehen, sobald die Marktbedingungen sich stabilisieren und die langfristigen Trends stärker in den Fokus rücken.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 73,56EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.